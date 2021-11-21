Evinde üstünlüğünü koruyamayan Galatasaray, derbiyi kaybetti

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçen Galatasaray, üstünlüğünü koruyamayarak 2-1 mağlup oldu.

Nef Stadı'nda yapılan maça iyi başlayan sarı-kırmızılı takım, ilk etkili pozisyonunu 11. dakikada Sofiane Feghouli ile yakaladı ancak Cezayirli futbolcu fileleri havalandıramadı. Ev sahibi ekip, 16. dakikada geçiş hücumu sonrasında Kerem Aktürkoğlu'nun ayağından şık bir gol buldu ve 1-0'lık üstünlük yakaladı. İlk yarıda topu daha çok ayağında tutan sarı-lacivertliler ise 31. dakikada yakaladığı kontratakta Mesut Özil'in fileleri havalandırmasıyla skora denge getirdi. Mücadelenin ilk yarısı, 1-1 tamamlandı.

İkinci yarıda daha fazla net gol pozisyonuna giren taraf Galatasaray oldu. Bir golü Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemiyle iptal edilen sarı-kırmızılı ekip, Halil Dervişoğlu, Mbaye Diagne ve Alexandru Cicaldau ile girdiği net fırsatlardan yararlanamadı. Rakibi 83. dakikada 10 kişi kalan Galatasaray, gol için yüklenirken 90+4. dakikada Miguel Crespo'nun golüyle 2-1 geri düştü. Kalan bölümde gol sesi çıkmayınca konuk takım Fenerbahçe, sahadan 2-1 üstün ayrıldı.

Bu sonuçla Galatasaray, 13. maçta 4. kez mağlup oldu ve 21 puanda kaldı. Fenerbahçe ise 7. galibiyetini alarak 23 puana yükselerek sarı-kırmızılıların 2 puan önüne geçti.

Sahasında 3 maç sonra kaybetti

Sarı-kırmızılı ekip, Spor Toto Süper Lig'de sahasında 3 maç sonra puan kaybetti.

Ligde evinde çıktığı son 3 maçta Göztepe, İttifak Holding Konyaspor ve Gaziantep FK'yi mağlup eden Galatasaray, derbiyi kaybederek 3 maçlık iç saha galibiyet serisini sürdüremedi.

İç sahada 2 maç sonra kalesinde gol gören Galatasaray, bu sezon ilk kez evinde 1'den fazla gol yedi.

Fenerbahçe'ye karşı iç sahada kazanamama serisi 7 maça çıktı

Sarı-kırmızılı ekip, sahasında çıktığı son 7 Fenerbahçe derbisinde galibiyet elde edemedi.

Fenerbahçe'ye karşı iç sahadaki son galibiyetini 2014-2015 sezonunda 2-1'lik skorla alan Galatasaray, sonrasındaki 7 karşılaşmada 5 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı.

Nef Stadı'nda yapılan son 7 maçın skorları şöyle: