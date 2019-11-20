Evinde esrar ele geçen şahsa adli kontrol
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Evinde esrar ele geçen şahsa adli kontrol

Samsun'da evinde paketler halinde uyuşturucu ele geçen 1 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

20.11.2019 17:12 | Son Güncelleme: 20.11.2019 17:17
Evinde esrar ele geçen şahsa adli kontrol

'da evinde paketler halinde uyuşturucu ele geçen 1 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Olay, Samsun'un ilçesi Pazar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ikametinden uyuşturucu madde sattığı bilgisi elde edilen Y.D.'nin evinde yaptıkları aramada, 7 paket halinde 614,1 gram esrar maddesi ve 2 adet hassas terazi ele geçirdi. Olayla ilgili Y.D. gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan Y.D. "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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