Evde kalmak bu sporu yapmaya engel değil

Yalova'da faaliyet gösteren Altınkale Satranç Kulübü, online uzaktan eğitim ve antrenman modelini hayata geçirdi. Korona virüs salgını nedeniyle ülkedeki tüm spor faaliyetleri dururken, Altınkale'nin sporcuları kulüp faaliyetleri kapsamında online ortamda antrenmanlarına devam edip farklı illerden sporcularla hazırlık maçları yapıyor.

"Evde kal çağrısına uyuyoruz satrançtan kopmuyoruz"

Altınkale Satranç Kulübü Başkanı Ahmet Barış Eroğlu," Ülkemizin ve tüm dünyanın içinde bulunduğu küresel salgının bir an önce bitmesi için duacıyız. Altınkale olarak biz yasaklamalar gelmeden gerek kulüp lokalimizi ve çalışma alanlarımızı nano teknolojisi ile temizletmiş ve önlemleri en üst seviyelere almıştık. Kulübümüzün velisi olan birçok sağlık çalışanı mensubu var. Doktor, hemşire, teknisyen eczacı ve sağlık memurları. Öncelikle onlara ve ülkemizdeki tüm sağlıkta çalışan mensuplarına kulübümüz adına şükranlarımızı sunmak isterim. Bu zor süreçte bizler sporcularımız için bazı uygulamalar başlattık. Online uzaktan eğitim modelini hayata geçirdik. Böylelikle haftanın 3 günü bilgisayar tablet akıllı televizyon ve cep telefonlarından sporcularımıza gerekli eğitimi veriyoruz. Çocuklarımızın hepsi bu çalışmadan büyük bir keyif alıyorlar. Özellikle çalışmamızı okulların da uzaktan eğitime başlayacağı tarihe bıraktık. Böylelikle çocuklar ne kadar çok meşgul olabilirlerse onları hem internet ortamında gezen gereksiz kötü yalan haberlerden uzak tutarız hem de motivasyonlarını en üst seviyede tutmayı başaracağız. Burada antrenörlerimize özverili çalışmaları içinde teşekkür etmek istiyorum. En üst antrenör grubumuzla Satranç A milli takım kaptanı Uluslararası Usta Oğulcan Kanmazalp çalışırken diğer gruplarımıza ve birebir eğitimlerinde baş antrenörümüz Erkan Şat, Arda Canbulan ve İsmail Tarık Baltacı ile Eray Şat eğitim veriyorlar. Sporcularımızın hepsine sözüm söz koşulların normale döndüğü ilk gün kulübümüze tüm sporcularımızın geri dönüş pasta ve limonataları ve antrenörlerimizle ilk akşam yemeği benden. Bu dönemde sloganımız. Görevimizin başındayız. Her şey çocuklar için. Sporcularımızın her daim yanındayız. Uzaktan online platformumuz eğitimimiz ile biz hazırız. Sizler yeter ki evde kalın" şeklinde konuştu. - YALOVA

