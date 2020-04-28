HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Evde kalan tüketiciye sebze ve meyve fiyatlarında sevindiren haber

Evde kalan tüketiciye sebze ve meyve fiyatlarında sevindiren haber Sebze ve meyve üretiminde yaşanan yüzde 20'lik artış, yaz sezonunda fiyatları düşürecek Antalya Toptancı Hal Yaş Sebze Meyve ve Komisyoncular Derneği Başkanı Hasan Ali Yılmaz: "Geçen seneden üretimimiz fazla.

Evde kalan tüketiciye sebze ve meyve fiyatlarında sevindiren haber
28.04.2020 20:17 | Son Güncelleme: 28.04.2020 20:21

Evde kalan tüketiciye sebze ve meyve fiyatlarında sevindiren haber

Sebze ve meyve üretiminde yaşanan yüzde 20'lik artış, yaz sezonunda fiyatları düşürecek

Antalya Toptancı Hal Yaş Sebze Meyve ve Komisyoncular Derneği Başkanı Hasan Ali Yılmaz:

"Geçen seneden üretimimiz fazla. Yüzde 10 ya da yüzde 20 artış var"

"Yaz sezonuna giriyoruz, fiyatlar daha da düşecektir"

ANTALYA - Antalya'da korona virüs (Covid-19) salgınında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler, gece gündüz demeden çalışarak üretim kapasitelerini yüzde 20'ye varan oranda arttırdı. Üretimin yükselmesiyle tedarik zincirinde herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağı belirtilirken, fiyatlarda da düşüş yaşanacağı bildirildi.

Türkiye'nin örtü altı yaş sebze ve meyve üretim başkenti Antalya'da çiftçilerin sebze ve meyve üretimi tam gaz devam ediyor. Korona virüs salgını sonrasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler, ülkenin sebze ve meyve ihtiyacını karşılamak için gece gündüz demeden çalışıyor. Üretim kapasitesini arttıran çiftçiler, topladıkları ürünleri kamyonlarla Antalya Toptancı Hali'ne getiriyor. Burada işlenen ürünler, ardından kasalara koyularak tırlarla iç piyasaya gönderiliyor. Herhangi bir tedarik zinciri sıkıntısı yaşanmazken, üretimdeki artışla tüketicilerin ilerleyen dönemde daha ucuza sebze ve meyve yiyeceği öngörülüyor.

"Fiyatlar yaz sezonunda daha da düşecek"

Antalya Toptancı Hal Yaş Sebze Meyve ve Komisyoncular Derneği Başkanı Hasan Ali Yılmaz, kentteki üretimin geçen seneye oranla daha yüksek olduğunu belirterek, fiyatların da geçen senenin altında olduğunu söyledi. "Vatandaşlarımız rahatlıkla geçen senenin altındaki fiyatlarla sebzelerini yiyecekler" diyen Yılmaz, fiyatlardaki düşüşte korona virüs salgınına ilişkin artan üretimi işaret etti. Yılmaz, "Türkiye'de sebze ve meyve sıkıntısı olmaz. Bunun net bir şekilde bilinmesi lazım. O yüzden vatandaşlarımız rahat olsun. Fiyatlarda virüsün etkisi var. Çünkü ihracat eskisi gibi değil. Türkiye 40-50 milyon turist geliyordu, bunlar gelmeyecek şimdi. Bu insanlar burada sebze ve meyve yiyeceklerdi. Bu tüketimin olmaması bile buna bir etkendir. Yaz sezonuna giriyoruz, fiyatlar daha da altına düşecektir" dedi.

"Üretimde artış var"

Fiyatların geçen yıla oranla düşük olmasını problem olarak görmediklerini ifade eden Yılmaz, tedarik zincirinde herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını aktararak, "Bütün vilayetlerimize sıkıntısız bir şekilde ürünler gidiyor. Geçen seneden üretimimiz fazla. Yüzde 10 ya da yüzde 20 artış var. Net rakamları kayıtlara bakarak söyleyebiliriz" diye konuştu.

Üreticilerden Nurettin Kara ise yoğun olarak çalıştıklarını belirterek, vatandaşların evde kalmaya devam etmesi gerektiğini söyledi. Kara, "Bu hastalık bitinceye kadar evde kalsınlar. Çiftçi çalışmak zorunda. Çalışmazsa millet aç kalır. Çünkü tabanda çiftçi ve çiftçi olmazsa üretim olmaz" dedi.

Evde kalan tüketiciye sebze ve meyve fiyatlarında sevindiren haber

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

THY, tüm iç ve dış hat seferlerini 28 Mayıs'a kadar durdurdu Ekonomi
THY, tüm iç ve dış hat seferlerini 28 Mayıs'a kadar durdurdu
Uber'den sağlık çalışanlarına özel ücretsiz ticari taksi hizmeti Ekonomi
Uber'den sağlık çalışanlarına özel ücretsiz ticari taksi hizmeti
Düşüşe geçen gram altın 383 liradan işlem görüyor Ekonomi
Düşüşe geçen gram altın 383 liradan işlem görüyor
Çin bu olayı konuşuyor! Alibaba, eşini aldattığı iddia edilen yöneticisini cezalandırdı Ekonomi
Çin bu olayı konuşuyor! Alibaba, eşini aldattığı iddia edilen yöneticisini cezalandırdı
Yılda 15 bin kaz üreten girişimci, talebe yetişmekte zorlanıyor Ekonomi
Yılda 15 bin kaz üreten girişimci, talebe yetişmekte zorlanıyor
AVM'ler 11 Mayıs'ta kademeli olarak, Haziran başında ise tam kapasite açılmaya hazırlanıyor Ekonomi
AVM'ler 11 Mayıs'ta kademeli olarak, Haziran başında ise tam kapasite açılmaya hazırlanıyor
Araç alım-satım bedeli artık Takasbank aracılığıyla ödenebilecek
Araç alım-satım bedeli artık Takasbank aracılığıyla ödenebilecek
Bir ev fiyatından daha ucuza satılan ada: Linga adası
Bir ev fiyatından daha ucuza satılan ada: Linga adası
Son dakika: Halkbank şahıs işletmelerine 6 ayı geri ödemesiz kredi verecek
Son dakika: Halkbank şahıs işletmelerine 6 ayı geri ödemesiz kredi verecek
Fransa'dan yatırım için memleketi Burdur'a geldi, korona nedeniyle dönemeyince hayvan otlatmaya başladı
Fransa'dan yatırım için memleketi Burdur'a geldi, korona nedeniyle dönemeyince hayvan otlatmaya başladı
Koronavirüs nedeniyle talep patlaması yaşanan propolisin kilogram fiyatı 2 bin liradan 4 bin liraya yükseldi
Koronavirüs nedeniyle talep patlaması yaşanan propolisin kilogram fiyatı 2 bin liradan 4 bin liraya yükseldi
Uzmanlardan e-Devlet dolandırıcılarına karşı uyarı: Resmi uzantılı mail ve SMS'lere dikkat
Uzmanlardan e-Devlet dolandırıcılarına karşı uyarı: Resmi uzantılı mail ve SMS'lere dikkat
Seyahat kısıtlaması sonrası Rize-Trabzon otobüs bileti 20 TL'den 250 TL'ye çıktı
Seyahat kısıtlaması sonrası Rize-Trabzon otobüs bileti 20 TL'den 250 TL'ye çıktı
100 bin puanın üzerine çıkan borsa, yeni güne de yükselişle başladı
100 bin puanın üzerine çıkan borsa, yeni güne de yükselişle başladı
Güne yükselişle başlayan dolar, 6,99'dan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar, 6,99'dan işlem görüyor
Çiftçinin Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin kredi borçları 6 ay faizsiz ertelenecek
Çiftçinin Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin kredi borçları 6 ay faizsiz ertelenecek
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar: İş yeri aracını özel işlerinde kullanan tazminatsız kovulur
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar: İş yeri aracını özel işlerinde kullanan tazminatsız...
100 Bin Yeni Sosyal Konut projesinin kura çekimlerine bugün itibarıyla devam edilecek
100 Bin Yeni Sosyal Konut projesinin kura çekimlerine bugün itibarıyla devam edilecek
Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları Mart'ta 92,1 milyar dolara geriledi
Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları Mart'ta 92,1 milyar dolara geriledi
Altının kilogramı 384 bin 500 liraya geriledi
Altının kilogramı 384 bin 500 liraya geriledi
İşte Milli Dayanışma Kampanyası'na en fazla bağış yapanlar!
İşte Milli Dayanışma Kampanyası'na en fazla bağış yapanlar!
Dünyanın önde gelen hava yolu şirketleri koronavirüs nedeniyle zor durumda
Dünyanın önde gelen hava yolu şirketleri koronavirüs nedeniyle zor durumda
Koronavirüs salgınına inat bu köyde tarım ve hayvancılık sürüyor
Koronavirüs salgınına inat bu köyde tarım ve hayvancılık sürüyor
Yasağın sona ermesiyle esnaf, soluğu Bayrampaşa halinde aldı
Yasağın sona ermesiyle esnaf, soluğu Bayrampaşa halinde aldı
Haftaya yükselişle başlayan dolar 6,99'dan işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan dolar 6,99'dan işlem görüyor
Merkez Bankası repo ihalesiyle piyasaya 6 milyar lira verdi
Merkez Bankası repo ihalesiyle piyasaya 6 milyar lira verdi
Altının kilogramı 386 bin 153 liraya geriledi
Altının kilogramı 386 bin 153 liraya geriledi
Haftaya yükselişle başlayan Borsa İstanbul 1,5 ay sonra 100 bin puanın üzerine çıktı
Haftaya yükselişle başlayan Borsa İstanbul 1,5 ay sonra 100 bin puanın üzerine çıktı
Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 385,4 liradan işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 385,4 liradan işlem görüyor
Nisan ayında açlık sınırı 2.374 liraya, yoksulluk sınırı ise 7.732 liraya yükseldi
Nisan ayında açlık sınırı 2.374 liraya, yoksulluk sınırı ise 7.732 liraya yükseldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Ziya Selçuk Hulusi Akar Naci Bostancı Devlet Bahçeli
Magazin Harun Tan Sibel Can Murat Dalkılıç Uraz Kaygılaroğlu
Spor Falcao Lionel Messi Ahmet Ağaoğlu Hikmet Karaman Roberto Carlos
Daha Fazla Türk Mayıs Antalya Futbolcu
Şu an buradasınız: Evde kalan tüketiciye sebze ve meyve fiyatlarında sevindiren haber - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.4.2020 20:32:01. #1.15#
title