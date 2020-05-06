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"Evde kal, sporsuz kalma"

06.05.2020 13:35 | Son Güncelleme: 06.05.2020 13:35

Avrasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Spor Bilimleri Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Erdi Arslan, Covid-19 pandemi sürecinde evde kalanlar için egzersiz hareketlerinden oluşan kısa bir program çekerek paylaştı.

Avrasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Spor Bilimleri Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Erdi Arslan, Covid-19 pandemi sürecinde evde kalanlar için egzersiz hareketlerinden oluşan kısa bir program çekerek paylaştı.

3. kademe vücut geliştirme ve fitness antrenörü olan Arslan, Rize'nin Çayeli ilçesinde bulunan Büyükköy'deki bungolav evde çektiği videosunda "Evde kal, sporsuz kalma" diye seslenerek, "Bölümümde aldığım teorik ve uygulamalı eğitim süresince edinmiş olduğum bilgilerimi sizlerle paylaşmak istedim. Dünyada ve ülkemizde hızla yayılan Korona virüs sebebiyle hepimiz evlerimizdeyiz. Evde olmak demek egzersiz yapamayacağımız anlamına gelmiyor. Egzersiz yapmak hem fiziksel hem de ruhsal sağlığımızı olumlu etkiliyor. Bende evde kaldığımız bu süreci sağlıklı bir şekilde geçirebilmemiz için sizlere tüm vücudun formda kalmasına katkı sağlayacak bir egzersiz videosu hazırladım. Bu zorlu günleri yapamıyorum, hiç zamanım yok dediğimiz şeyler için fırsata çevirelim" diye konuştu.

Karadeniz'in eşsiz doğasında, yeşilin bin bir tonu içerisinde köyünde çektiği ilk bölümü Avrasya Üniversitesi resmi internet sitesinde yayınladı. Arslan, üniversite yönetimine ve hocalarına kendilerine sunulan tüm imkanlardan ötürü teşekkür etti. - TRABZON

Kaynak: İHA

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