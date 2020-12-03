'Evde hanım dışarıda devlet sigara içirmiyor, bırakacağım'
TÜRKİYE'yi etkisi altına koronavirüs, vaka sayılarının artması üzerine kapalı mekanlardan sonra açık alanlarda da sigara içilmesinin yasaklanması sigara satışlarını azalttı.
TÜRKİYE'yi etkisi altına koronavirüs, vaka sayılarının artması üzerine kapalı mekanlardan sonra açık alanlarda da sigara içilmesinin yasaklanması sigara satışlarını azalttı. Erzurum'da sigara tiryakileri, evde hanımlarının dışarıda ise devletin yasakladığı sigarayı bırakmayı düşündüklerini söyledi.
Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı 11 Kasım 2020 tarihli genelgede yer alan, 'Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu, cadde sokaklar, ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma durakları gibi alanlarda sigara içme yasağı' kararının ardından halka açık alanlarda da sigara içilmesinin önüne geçildi. 2007 yılında kapalı mekanlarda yasaklanmasının ardından şimdi de açık alanlarda sigara içemeyen tiryakiler, çareyi bırakmakta bulunca sigara satışlarında da azalmalar görüldü. Duman avcılığı yapan polis memurları, halka açık yerlerde sürekli anons geçip devriye gezerek kimseye göz açtırmıyor. Sigara kullanan kişilerin, taşıyıcı olabilme ihtimaline karşı bulaş riskini azaltmak için kısıtlamaların getirilmesi en çok tiryakileri üzdü. Sigarayı bırakmak isteyen içiciler de yasakları fırsat bilerek yıllarca kullandıkları sigara paketlerini bir köşeye fırlattı. Koronavirüs salgınında sigara içen kişilerin, hastalık sürecini daha zor atlattığı ortaya çıkınca bir de üzerine kısıtlamaların da gelmesi tiryakilere sigarayı bırakmaya itti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı