Ev basan gaspçılar ormanda yakalandı
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Ev basan gaspçılar ormanda yakalandı

Ev basan gaspçılar ormanda yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel

BOLU'nun Gerede ilçesinde tavuk çiftliğindeki evi basıp, evli çifti silahla tehdit ederek bir miktar para, cep telefonları ve tablet bilgisayarı gasbeden yüzleri maskeli biri Afganistan uyruklu 2 kişi, jandarma tarafından ormanda yakalandı.

BOLU'nun Gerede ilçesinde tavuk çiftliğindeki evi basıp, evli çifti silahla tehdit ederek bir miktar para, cep telefonları ve tablet bilgisayarı gasbeden yüzleri maskeli biri Afganistan uyruklu 2 kişi, jandarma tarafından ormanda yakalandı.

Olay, sabah saatlerinde Gerede ilçesine bağlı Yeniyapar köyünde meydana geldi. Elleri silahlı ve yüzleri maskeli 2 kişi, köyde tavuk çiftlikleri bulunan Arslan D. ile eşi Gülfer D.'nin evini bastı. Çifti tehdit eden 2 şüpheli, para, cep telefonu ve tablet bilgisayarı çalarak kaçtı. Büyük korku yaşayan çift jandarmaya arayarak ihbarda bulundu. Gerede İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan 5 asayiş timi ile Bolu İl Jandarma Komutanlığı'ndan JASAT timi, ormanlık alanda şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, 2 şüpheliyi Yelkenler köyü mevkiinde ormanlık alanda yakalayıp, gözaltına alındı. Ali Ç. (29) ile Afganistan uyruklu Cennetullah A. (22) olduğu belirlenen şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda çaldıkları para, cep telefonları ve tablet bilgisayar ile olayda kullandıkları kurusıkı tabanca, sustalı bıçak ve biber gazı ele geçirildi.Şüphelilerin ilçe jandarma komutanlığındaki işlemleri sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük

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