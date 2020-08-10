Euromoney, Garanti BBVA'yı "Sürdürülebilir Finans Konusunda En İyi Banka" seçti Garanti BBVA, sürdürülebilir kalkınmaya destek veren yenilikçi ve öncü uygulamalarıyla Euromoney tarafından "Orta ve Doğu Avrupa'nın Sürdürülebilir Finans Konusunda En İyi Bankası" seçildi.

Garanti BBVA, sürdürülebilir kalkınmaya destek veren yenilikçi ve öncü uygulamalarıyla Euromoney tarafından "Orta ve Doğu Avrupa'nın Sürdürülebilir Finans Konusunda En İyi Bankası" seçildi.

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, Euromoney, Garanti BBVA'yı sürdürülebilir finans alanında yenilikçi uygulamaları sayesinde bu ödüle layık gördü.

Finansman süreçlerinde çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim gibi finansal olmayan konuları, en az finansal parametreler kadar göz önünde bulunduran Garanti BBVA, portföy havuzunda yüzde 100 yenilenebilir ve çevre dostu projelere yer veriyor ve müşterilerini, yenilikçi yeşil ve sürdürülebilir ürün ve hizmetlerle buluşturmaya devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, banka olarak, 15 yıldan fazla süredir sürdürülebilir kalkınma için hayata geçirdikleri inisiyatifler ve yenilikçi finansman modelleriyle finans sektörüne öncülük ettiklerini bildirdi.

Edin, 2014 yılından bu yana proje finansmanı faaliyetleri kapsamında, yeni enerji üretimi yatırımlarına sağlanan toplam finansman tutarının yüzde 100'ünü yenilenebilir yatırımlara yönlendirdiklerini belirtti.

Finansman sağladıkları projelerde finansal risklerin yanında, çevresel ve sosyal riskleri de aynı özenle göz önünde bulundurduklarını ve analiz ettiklerini aktaran Edin, "Dünyada ilk kez hayata geçirilen yeşil sendikasyon kredisi, banka olarak ihracını gerçekleştirdiğimiz gelişmekte olan piyasaların ilk sosyal tahvili, cinsiyet eşitliği kredisi, müşterilerimize aracılık hizmetleri verdiğimiz yeşil ve sürdürülebilir tahvil ihraçları, sürdürülebilir iş modellerinin benimsenmesini teşvik eden yeşil kredi gibi sürdürülebilir çözüm önerilerimiz ve yenilikçi yatırım anlayışımızla farklı sektörlerdeki müşterilerimize uzmanlığımızı aktararak yardımcı olmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Gezegenimizi korumak konusunda iddialı taahhütlerde bulunuyoruz"

Ebru Dildar Edin, gezegeni koruma konusunda iddialı, zorlayıcı ve kararlı taahhütlerde bulunduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Sorumlu Bankacılık Prensipleri'nde de taahhüt ettiğimiz gibi hedeflerimizi sürekli yükseltiyoruz. Dünyanın en büyük çevresel raporlama platformu CDP'nin, Paris İklim Anlaşması'yla öngörülen 1,5 santigrat derece sıcaklık artış hedefiyle uyumlu, Bilime Dayalı Hedefler kapsamında karbon emisyonlarımızı 2025'e kadar yüzde 39, 2035'e kadar da yüzde 71 azaltmayı taahhüt ettik. Bu yıl itibarıyla altyapısı müsait şube ve binalarımızda elektriği yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan elde ettiğimiz, LEED sertifikasına sahip 5 binaya sahip olduğumuz ve 3 hizmet lokasyonumuzda çatı tipi güneş santrali kullandığımız için yüzde 71'lik karbon azaltımına hedeflenen tarihten 15 yıl önce, yani bu yılın sonunda ulaşmayı hedefliyoruz.

Türkiye'nin düşük karbonlu ekonomiye geçişine destek olmak amacıyla çeşitli kapasite geliştirme faaliyetlerimizle sadece finans sektörünü değil, daha önemli olan, reel sektörü dönüştürmek için öncü çalışmalar yapıyoruz. Gezegenimizi korumanın yanı sıra değişen ihtiyaçlara cevaplar vermek için gösterdiğimiz çabaların ulusal ve uluslararası arenada ödüle layık görülmesi bizi oldukça mutlu ediyor. Ancak bizi asıl gururlandıran unsur, sağladığımız katkıların sonuçlarını müşterilerimizde gözlemlemek oluyor."

Kaynak: AA