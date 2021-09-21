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EuroHockey Kulüpler Avrupa Şampiyonası'na doğru

AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor
EuroHockey Kulüpler Avrupa Şampiyonası'na doğru

Gaziantep Polisgücü Spor Kulübünün kadın ve erkek hokey takımları, EuroHockey Kulüpler Avrupa Şampiyonası'na katılmak için Slovenya ile Hırvatistan'a gitti.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Polisgücü Spor Kulübünün kadın ve erkek hokey takımları, EuroHockey Kulüpler Avrupa Şampiyonası'na katılmak için Slovenya ile Hırvatistan'a gitti.

Türkiye Hokey Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Polisgücü Erkek Takımı, 23-26 Eylül tarihlerinde Slovenya'nın Predanovci kentinde düzenlenecek şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek.

Gaziantep Polisgücü Kadın Takımı, yine aynı tarihlerde Hırvatistan'ın Zelina kentinde düzenlenecek şampiyonada Türkiye adına yarışacak.

AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri
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Haber: EuroHockey Kulüpler Avrupa Şampiyonası'na doğru - Haberler Spor
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