Euro ne kadar? 6 Haziran 2025 bugün Merkez Bankası DOLAR VE EURO fiyatlarında son durum nedir? SON DAKİKA CANLI DÖVİZ KURLARI

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, döviz kurlarındaki dalgalanmaları hem yatırımcılar hem de vatandaşlar için yakından takip edilmesi gereken bir konu haline getiriyor. Özellikle son dönemde, ABD'nin ekonomi politikaları, gümrük tarifelerine yönelik adımlar ve Merkez Bankası'nın enflasyon açıklamaları, döviz kurlarında hareketliliğe neden oluyor. Peki, 6 Haziran 2025 Cuma itibarıyla dolar kaç TL, euro ne kadar? İşte, döviz piyasasında güncel durum ve detaylar...

DOLAR KAÇ TL?

Dolar/TL, saat 11:21 itibariyla yüzde 0,03 değer kazanarak 39,2876'dan işlem görüyor.

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EURO KAÇ TL OLDU?

Aynı şekilde Euro/TL yüzde -0,16 değer kaybederek 44,8796'dan işlem görüyor.

Merkez Bankası DOLAR VE EURO fiyatları

STERLİN NE KADAR?

Sterlin/TL ise yüzde -0,23 azalarak 53,1860'tan satılıyor.