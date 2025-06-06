Euro ne kadar? 6 Haziran 2025 bugün Merkez Bankası DOLAR VE EURO fiyatlarında son durum nedir? SON DAKİKA CANLI DÖVİZ KURLARI

Euro ne kadar? 6 Haziran 2025 bugün Merkez Bankası DOLAR VE EURO fiyatlarında son durum nedir? SON DAKİKA CANLI DÖVİZ KURLARI
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Döviz piyasalarındaki hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. ABD'nin ekonomi politikaları, merkez bankalarının faiz kararları ve uluslararası ticaret dengeleri, döviz fiyatlarında belirleyici faktörler arasında öne çıkıyor. Peki, Merkez Bankası döviz kuru nasıl? Euro kaç TL? Dolar/TL'de son durum ne? İşte, 6 Haziran 2025 Cuma Merkez Bankası canlı döviz fiyatları ve detaylar…

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, döviz kurlarındaki dalgalanmaları hem yatırımcılar hem de vatandaşlar için yakından takip edilmesi gereken bir konu haline getiriyor. Özellikle son dönemde, ABD'nin ekonomi politikaları, gümrük tarifelerine yönelik adımlar ve Merkez Bankası'nın enflasyon açıklamaları, döviz kurlarında hareketliliğe neden oluyor. Peki, 6 Haziran 2025 Cuma itibarıyla dolar kaç TL, euro ne kadar? İşte, döviz piyasasında güncel durum ve detaylar...

DOLAR KAÇ TL?

Dolar/TL, saat 11:21 itibariyla yüzde 0,03 değer kazanarak 39,2876'dan işlem görüyor.

Euro ne kadar? 5 Haziran 2025 bugün Merkez Bankası DOLAR VE EURO fiyatlarında son durum nedir? SON DAKİKA CANLI DÖVİZ KURLARISON DAKİKA CANLI DÖVİZ KURLARI

EURO KAÇ TL OLDU?

Aynı şekilde Euro/TL yüzde -0,16 değer kaybederek 44,8796'dan işlem görüyor.

Euro ne kadar? 5 Haziran 2025 bugün Merkez Bankası DOLAR VE EURO fiyatlarında son durum nedir? SON DAKİKA CANLI DÖVİZ KURLARIMerkez Bankası DOLAR VE EURO fiyatları

STERLİN NE KADAR?

Sterlin/TL ise yüzde -0,23 azalarak 53,1860'tan satılıyor.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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