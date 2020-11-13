EURO 2020'ye katılma hakkı kazanan Kuzey Makedonya'da Pandev ve Eljif Elmas gözyaşlarını tutamadı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

EURO 2020'ye katılma hakkı kazanan Kuzey Makedonya'da Pandev ve Eljif Elmas gözyaşlarını tutamadı

13.11.2020 11:53 | Son Güncelleme: 13.11.2020 12:05

Kuzey Makedonya, EURO 2020 play-off finallerinde Gürcistan'ı 1-0 yenerek turnuvaya katılma hakkını kazandı. Mücadeleye ilkler damga vururken, Süper Lig'in eski yıldızları maçın ardından gözyaşlarını tutamadı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) play-off finallerinde Kuzey Makedonya, deplasmanda Gürcistan'ı 1-0 yenerek turnuvaya katılma hakkını kazandı. Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Boris Paichadze Stadı'nda oynanan maçta konuk takıma galibiyeti getiren golü 56. dakikada Goran Pandev attı.

Bu sonuçla tarihinde ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılma hakkını elde eden Kuzey Makedonya, C Grubu'nda Hollanda, Ukrayna ve Avusturya ile yer alacak.

EURO 2020'ye katılma hakkı kazanan Kuzey Makedonya'da Pandev ve Eljif Elmas gözyaşlarını tutamadı

DAHA ÖNCE HİÇ KATILAMADILAR

Daha önce hiç büyük turnuvaya katılmayan Kuzey Makedonya, 1960 yılından beri düzenlenen turnuvada ilk kez temsil edilecek.

PANDEV VE ELJIF GÖZYAŞI DÖKTÜ

Mücadele sonunda futbolcular arasında büyük sevinç yaşandı. Maçın sonunda bu tarihi başarı coşkuyla kutlandı. Maçtaki tek golü kaydeden eski Galatasaraylı Goran Pandev'le eski Fenerbahçeli Eljif Elmas, karşılaşma sonrası saha ortasında gözyaşlarını tutamadılar.

Tarihinde ilk kez turnuvaya katılım hakkı kazanan Kuzey Makedonya; C grubunda Hollanda, Ukrayna ve Avusturya ile mücadele edecek.

EURO 2020'ye katılma hakkı kazanan Kuzey Makedonya'da Pandev ve Eljif Elmas gözyaşlarını tutamadı
Haber Yorumları (1)
DELİ OĞLAN....: HAYIRLI OLSUN. . . DARISI BAŞIMIZA, İNŞALLAH. . . . . . . . . .
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Murat Kurum İlham Aliyev Meral Akşener Mustafa Varank Abdülhamit Gül
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Hazar Ergüçlü Caner Cindoruk
Spor Falcao Ozan Tufan Okan Buruk Fatih Terim Mehmet Topal
Daha Fazla Ölü Kaza Medya Diyarbakır
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: EURO 2020'ye katılma hakkı kazanan Kuzey Makedonya'da Pandev ve Eljif Elmas gözyaşlarını tutamadı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.11.2020 12:42:13. #1.14#
title