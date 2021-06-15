EURO 2020 maçında kalp krizi geçiren Eriksen'den 3 gün sonra ilk mesaj: İyi hissediyorum

Danimarka'nın Finlandiya ile oynadığı maçta kalbinden sorun yaşayan Christian Eriksen, tüm futbol kamuoyunu korkutmuştu. Yıldız futbolcu, yaşanan üzücü olaydan 3 gün sonra sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda "İyi hissediyorum ancak hala birkaç tetkik yaptırmam gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

EURO 2020 B Grubu'ndaki Danimarka-Finlandiya karşılaşmasının 42. dakikasında yer yığılan ve kalbi duran Christian Eriksen, yapılan ilk müdahaleyle yeniden hayata döndü.

"İYİ HİSSEDİYORUM"

Stattan bilinci açık şekilde ayrılan Eriksen, Danimarka'daki hastanede hala gözetim altında tutuluyor. Inter forması giyen yıldız futbolcu, milli takımın Twitter hesabından fotoğraf ve mesaj paylaştı. Mesajında kendisini destekleyenlere teşekkür eden Eriksen, "Ben ve ailem için çok şey ifade ediyorlar. İyi hissediyorum ancak hala birkaç tetkik yaptırmam gerekiyor. Şimdi, Danimarkalı takım arkadaşlarım için destek olma zamanı" ifadelerini kullandı.

Üzücü olayın yaşandığı ilk maçta Finlandiya'ya 1-0 mağlup olan Danimarka, EURO 2020'deki 2. maçında 17 Haziran Perşembe günü Belçika ile Parken Stadı'nda karşı karşıya gelecek.