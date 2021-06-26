EURO 2020 heyecanı bugün kaldığı yerden devam ediyor

Avrupa Şampiyonası'na bugün son 16 turunda oynanacak iki karşılaşmayla tekrar start veriliyor. Günün ilk karşılaşması Galler ile Danimarka arasında. MÜcadelede 19.00'da başlayacak. Günün ikinci maçı ise saat 22.00'de İtalya ve Avusturya arasında oynanacak.