EURO 2020 finali İngiltere basınında: 'Penaltı laneti'

55 yıl sonra ilk kez erkeklerde büyük bir turnuvada finale çıkan İngiltere milli takımının Avrupa Şampiyonluğunu penaltılarla kaybetmesi İngiltere'de büyük üzüntüye neden olurken, gazeteler milli takımın ülkeyi gururlandırdığına vurgu yapıyor.

55 yıl sonra ilk kez erkeklerde büyük bir turnuvada finale çıkan İngiltere milli takımının Avrupa Şampiyonluğunu penaltılarla kaybetmesi İngiltere'de büyük üzüntüye neden olurken, gazeteler milli takımın ülkeyi gururlandırdığına vurgu yapıyor.

İngiliz gazetelerinin çoğunun ön sayfasında, Teknik Direktör Gareth Southgate'in penaltı kaçıran Bukayo Saka'yı sarılarak teselli ederken çekilmiş fotoğrafı yer alıyor.

Southgate 25 yıl önce, EURO 96'da forma giydiği milli takımda, yarı finalde Almanya'ya karşı penaltı kaçırmıştı.

Times, "Penaltı laneti İngiltere'yi hayalinden kopardı" başlığını atıyor.

Gazetenin baş spor yazarı "O kadar zaman sonra yenilginin daha kolay katlanılabilir olmasını beklerdik, ama yaslı Wembley Stadyumu boşalırken, bu yenilgi canımızı yaktı" diyor.

Gazete teknik direktör Gareth Southgate'in hikayesinde de büyük bir zafere doğru giderken, son anda Hollywood filmlerindekine benzer bir sapma yaşandığını yazıyor.

Guardian ise "Çok yakındı" başlığını kullanıyor.

Gazetenin yazarı Barney Ronay, "İngiltere acımasız bir yenilgi yaşadı ama Southgate ve oyuncuları yaz mevsimini aydınlattı" diyor.

Ronay İtalya'nın şampiyonluğu hak ettiğini, ancak Southgate liderliğindeki İngiliz takımının son 4 haftadır ülkeye moral verdiğini ve unutulmayacak bir başarıya imza attığını yazıyor.

Daily Telegraph "Son ızdırap... Penaltılar yine kalbimizi kırdı" manşetiyle çıktı.

Takımın üç genç yedek oyuncusunun penaltıları kaçırdığına dikkat çeken gazete "Neden penaltılara gitti?" diye soruyor.

Ancak gazete "Artık çok yakınlar. İnancı, gururu ve umudu geri getirdiler ve hiçbir şey bunu gölgeleyemez. Bu fırsat son anda kaçmış olsa da, bu duyguyu kaybetmemeliler" yorumunu yapıyor.

Gazete ayrıca Londra'da oynanan maçta, stadyum içi ve dışının "darmadağın ve zaman zaman da çirkin" olduğu ifadesini kullanıyor. Maçtan önce biletsiz bazı taraftarlar Wembley Stadyumu'na girmeye çalışmış ve bariyerleri aşmıştı.

Ayrıca stadyum çevresi ve bazı meydanların da taraftarların bıraktığı çöplerle pislenmiş olduğu görüldü.

i gazetesi de "Kalp kırıklığı" başlığını attı.

Gelecek yıl Katar'da oynanacak Dünya Kupası'nı işaret eden gazete "Belki seneye" yazdı.

Ücretsiz olarak dağıtılan Metro gazetesi, "Aslanlar bizi gururlandırdı" başlığını attı.

İngiltere milli takımına, armasındaki üç aslandan ötürü "aslanlar" diye hitap ediliyor.

Daily Mail "Gözyaşlarıyla bitti" manşetiyle çıktı.

Gazete maçı yaklaşık 35 milyon kişinin de televizyonlardan izlediğini belirtiyor.