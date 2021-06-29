EURO 2020'den elenen Hollanda'da teknik direktör Frank de Boer'un görevine son verildi

EURO 2020 Son 16 Turu'nda Çekya'ya yenilerek turnuvadan elenen Hollanda'da teknik direktör Frank de Boer'la yollar ayrıldı. Hollanda Milli Takım Sportif Direktörü Nico-Jan Hoogma yaptığı açıklamada, "Çeyrek finale çıksaydık, farklı bir değerlendirme olabilirdi. Daha iyi bir Avrupa Şampiyonası düşündük ama olmadı. Frank'ın vedasından sonra yeni birini bulmalıyız" dedi.

Hollanda Futbol Federasyonu, EURO 2020'ye sürpriz Çekya mağlubiyetiyle veda edilmesinin ardından teknik direktör Frank de Boer'un görevine son verdi.

"TAKIM ÜZERİNDEKİ BASKI VE OLUMSUZ YORUMLAR ARTTI"

Frank de Boer yaptığı açıklamada "Bu göreve onur duyarak geldim. Ancak hedefe ulaşamadık, bu çok açık. Bu nedenle görevden ayrılmaya karar verdim. Takım üzerindeki baskı ve olumsuz yorumlar arttı, bu şekilde devam etmek Hollanda için sağlıklı değil. Herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

"ÇEYREK FİNALE ÇIKSAYDIK FARKLI BİR DEĞERLENDİRME OLABİLİRDİ"

Hollanda Milli Takım Sportif Direktörü Nico-Jan Hoogma "Frank'ın tüm çabasına rağmen en azından çeyrek final hedefine ulaşamadık. Çeyrek finale çıksaydık, farklı bir değerlendirme olabilirdi. Daha iyi bir Avrupa Şampiyonası düşündük ama olmadı. Frank'ın vedasından sonra yeni birini bulmalıyız. Çünkü 1 Eylül'de Norveç ile önemli bir maça çıkacağız." dedi.