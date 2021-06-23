EURO 2020 D Grubu'nda İskoçya'yı 3-1 mağlup eden Hırvatistan bir üst tura yükseldi

EURO 2020 D Grubu'nda Hırvatistan, İskoçya'yı 3-1 mağlup ederek grubu 2. sırada bitirdi ve bir üst tura yükseldi. Bu sonucun ardından 1 puanda kalan İskoçya ise turnuvaya veda etti. Öte yandan Beşiktaş'ın yıldızı Domagoj Vida, Hırvatistan adına 90 dakika sahada kaldı.