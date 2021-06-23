EURO 2020 D Grubu'nda İskoçya'yı 3-1 mağlup eden Hırvatistan bir üst tura yükseldi
EURO 2020 D Grubu'nda Hırvatistan, İskoçya'yı 3-1 mağlup ederek grubu 2. sırada bitirdi ve bir üst tura yükseldi. Bu sonucun ardından 1 puanda kalan İskoçya ise turnuvaya veda etti. Öte yandan Beşiktaş'ın yıldızı Domagoj Vida, Hırvatistan adına 90 dakika sahada kaldı.
EURO 2020'nin ev sahiplerinden İskoçya, Glasgow kentindeki Hampden Park'ta Hırvatistan ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Hırvatlar 3-1 kazandı ve son 16 vizesini aldı.
VIDA, 90 DAKİKA SAHADA KALDI
Hırvatistan, 17. dakikada Nikola Vlasic'in golüyle 1-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. İskoçya, 42. dakikada Callum McGregor'un ağları sarsmasıyla karşılaşmayı 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci devrede daha atak bir oyun sergileyen Hırvatistan, 62. dakikada yıldız oyuncusu Luka Modric, 77. dakikada ise Ivan Perisic'in fileleri havalandırmasıyla 3-1 öne geçti ve karşılaşma bu skorla sona erdi. Bu sonuçla turnuvada Çekya'dan daha çok gol atarak D Grubu'nu 4 puanla ikinci sırada tamamlayan Hırvatistan, son 16 turu vizesi aldı. Süper Lig temsilcisi Beşiktaş'ta görev alan Domagoj Vida, Hırvatistan formasıyla 90 dakika boyunca sahada kaldı.