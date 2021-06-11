EURO 2020 Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 0 İtalya: 0 (İlk yarı)
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EURO 2020 Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 0 İtalya: 0 (İlk yarı)

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 0 İtalya: 0 (İlk yarı)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası A Grubu ilk maçında Türkiye, Roma Olimpiyat Stadı'nda İtalya ile karşı karşıya geliyor.

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası A Grubu ilk maçında Türkiye, Roma Olimpiyat Stadı'nda İtalya ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı 0-0'lık beraberlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

18. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Insigne'nin plase vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta gitti.

22. dakikada sağ taraftan Insigne'nin kullandığı köşe vuruşunda kale önünde Bonucci'nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan üst direkten kornere çeldi.

33. dakikada Jorginho'nun sol taraftan içeri yaptığı ortada arka direkte Berardi'nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yakın direğin dibinden auta gitti.

43. dakikada ceza sahası içinde kaleyi cepheden gören bölgede topla buluşan Berardi'nin sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'da kaldı.

Stat: Roma Olimpiyat

Hakemler: Danny Makkelie xx, Hessel Steegstra xx, Jan de Vries xx

Türkiye: Uğurcan Çakır xxx, Zeki Çelik xx, Merih Demiral xx, Çağlar Söyüncü xx, Umut Meraş xx, Okay Yokuşlu xx, Ozan Tufan xx, Yusuf Yazıcı xx, Kenan Karaman x, Hakan Çalhanoğlu xx, Burak Yılmaz xx

Yedekler: Mert Günok, Altay Bayındır, Cengiz Ünder, Dorukhan Toköz, Taylan Antalyalı, Ozan Kabak, Enes Ünal, Orkun Kökçü, İrfan Can Kahveci, Kaan Ayhan, Mert Müldür, Halil Dervişoğlu

Teknik Direktör: Şenol Güneş

İtalya: Donarruma xx, Florenzi xx, Bonucci xx, Chiellini xx, Spinazzola xxx, Barella xx, Jorginho xx, Locatelli xx, Berrardi xxx, Insigne xx, Immobile xx

Yedekler: Sirigu, Meret, Di Lorenzo, Belotti, Pessina, Emerson, Chiesa, Acerbi, Cristante, Bernardeschi, Raspadori, Bastoni

Teknik Direktör: Roberto Mancini - ROMA

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 0 İtalya: 0 (İlk yarı)
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 0 İtalya: 0 (İlk yarı)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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