EURO 2020 Avrupa Şampiyonası: İsviçre: 2 - Türkiye: 0 (İlk yarı)
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EURO 2020 Avrupa Şampiyonası: İsviçre: 2 - Türkiye: 0 (İlk yarı)

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası: İsviçre: 2 - Türkiye: 0 (İlk yarı)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası A Grubu üçüncü maçında Türkiye, Bakü Olimpiyat Stadı'nda İsviçre ile karşı karşıya geliyor.

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası A Grubu üçüncü maçında Türkiye, Bakü Olimpiyat Stadı'nda İsviçre ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı İsviçre'nin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada Zuber'in pasında ceza yayı önünde topla buluşan Seferovic'in düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

16. dakikada sağ taraftan Cengiz Ünder'in içeri çevirdiği topla arka direkte Mert Müldür buluştu. Mert'in düzeltip yaptığı sert vuruşta kaleci Sommer gole izin vermedi.

26. dakikada Zuber'in pasında ceza yayı önünde topla buluşan Shaqiri'nin plase şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

28. dakikada Freuler'in pasında Türkiye yarı sahasının ortalarında topla buluşan Shaqiri'nin ceza sahası içerisine girip kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'a çarparak kornere gitti.

33. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Mert Müldür'ün sert şutunda kaleci Sommer meşin yuvarlağı kornere çeldi.

43. dakikada ceza sahasında Mert Müldür topla buluştu. Rakip ceza sahasına kadar topu süren Mert'in rakibinden sıyrılıp yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Sommer kornere çeldi.

Stat: Bakü Olimpiyat

Hakemler: Slavko Vincic xx, Tomaz Klacnik xx, Andraz Kovacic xx

İsviçre: Sommer xxx, Elvedi xx, Akanji xx, Rodriguez xx, Wildmer xx, Freuler xx, Xhaka xxx, Zuber xxx, Shaqiri xxx, Seferovic xxx, Embolo xx

Yedekler: Mvogo, Kobel, Mbabu, Zakaria, Vargas, Sow, Fassnacht, Benito, Mehmedi, Gavranovic, Schar, Eray Cömert

Teknik Direktör: Vladimir Petkovic

Türkiye: Uğurcan Çakır xx, Zeki Çelik x, Merih Demiral xx, Çağlar Söyüncü x, Mert Müldür xx, Kaan Ayhan xx, Cengiz Ünder xx, Ozan Tufan xx, İrfan Can Kahveci xx, Hakan Çalhanoğlu xx, Burak Yılmaz xx

Yedekler: Mert Günok, Altay Bayındır, Okay Yokuşlu, Dorukhan Toköz, Kenan Karaman, Yusuf Yazıcı, Taylan Antalyalı, Ozan Kabak, Enes Ünal, Rıdvan Yılmaz, Orkun Kökçü, Halil Dervişoğlu

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Goller: Seferovic (dk. 6), Shaqiri (dk. 26) (İsviçre)

(Bora Akyol - Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu/ İHA)

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası: İsviçre: 2 - Türkiye: 0 (İlk yarı)
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası: İsviçre: 2 - Türkiye: 0 (İlk yarı)
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası: İsviçre: 2 - Türkiye: 0 (İlk yarı)
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası: İsviçre: 2 - Türkiye: 0 (İlk yarı)
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası: İsviçre: 2 - Türkiye: 0 (İlk yarı)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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A Milli Futbol Takımı'nın İsviçre ile karşılaştığı 2020 Avrupa Şampiyonası A Grubu 3. ve son maçı başladı. Müsabaka TRT 1'den naklen yayımlanıyor.
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