Etyopyalı atlet Fetene Alemu Regasa'ya başarılarından dolayı plaket takdim edildi
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Etyopyalı atlet Fetene Alemu Regasa'ya başarılarından dolayı plaket takdim edildi

24.02.2021 15:47 | Son Güncelleme: 24.02.2021 15:50
Etyopyalı atlet Fetene Alemu Regasa'ya başarılarından dolayı plaket takdim edildi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi Öğretmenliği 4. sınıf öğrencisi Etyopyalı atlet Fetene Alemu Regasa'ya (29), yarışmalarda elde ettiği başarılar nedeniyle İl Göç İdaresi Müdürlüğünce plaket takdim edildi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi Öğretmenliği 4. sınıf öğrencisi Etyopyalı atlet Fetene Alemu Regasa'ya (29), yarışmalarda elde ettiği başarılar nedeniyle İl Göç İdaresi Müdürlüğünce plaket takdim edildi.

Formasını giydiği Kütahya İl Göç İdaresi Müdürlüğünü ziyaret eden Regasa, burada yaptığı açıklamada, girdiği ve derece elde ettiği yarışmalarda Kütahya'yı ve DPÜ'yü temsil ettiğini söyledi.

İl Göç İdaresi Müdürü Hüseyin Demir de Regasa'nın müdürlüğün formasıyla yarışmalara katıldığını hatırlattı.

Kütahya'da yaşayan Regasa'nın her girdiği yarışmada büyük başarılar elde ettiğini dile getiren Demir, "Regasa, ilk olarak Vodafone İstanbul Yarı Maratonu'nda 21,1 kilometrelik parkurda 1.05.20'lik derecesiyle birinci oldu. Balıkesir'deki Türkiye Üniversiteler Kros Şampiyonası'nda Erkekler 9 bin metrede birinci oldu. Ankara'da gerçekleştirilen 2. Uluslararası Gordion Yarı Maratonu'ndan da dereceyle ayrıldı. Şanlıurfa'daki 8. Göbeklitepe Kurtuluş Koşusu'nda aldığı ikinciliğin ardından, Trabzon'da gerçekleştirilen 37'inci Trabzon Uluslararası Yarı Maratonu'nda da üçüncü oldu. Bu yarışmalarda müdürlüğümüzün formasını girmesi bizim için büyük bir onur oldu." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin

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