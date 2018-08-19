Eti Bakır 2022'ye Kadar 3,1 Milyar Liralık Yatırım Yapacak

Eti Bakır Genel Müdürü Yılmaz Şara, gelecek 4 yılda toplam 3,1 milyar liralık yatırım yapacaklarını belirterek, "Ülkemizin geleceğine güveniyoruz. Türkiye'ye her zamankinden daha büyük bir inançla yatırım yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Yılmaz Şara, Eti Bakır Samsun Tesisleri'nde basın mensupları ile bir araya gelerek soruları yanıtladı.

Gelecek 4 yılda toplam 3,1 milyar liralık yatırım yapma kararı aldıklarını açıklayan Şara, "Yaklaşık her yıl 787 milyon liralık yatırım yapacağız. Ülkemizin geleceğine güveniyoruz. Türkiye'ye her zamankinden daha büyük bir inançla yatırıma devam edeceğiz. Böyle zamanlarda yapılacak olan en iyi şey yatırımdır. Biz de bunu yapıyoruz. Daha çok üreten Türkiye dış saldırılara karşı da daha dirençli olacaktır." diye konuştu.

Şara, Eti Bakır'ın 14 yıl önce kapanmak üzereyken Cengiz Holding tarafından özelleştirme yoluyla satın alındığını anımsatarak, aradan geçen sürede tesislere 635 milyon dolarlık yatırım yaptıkları bilgisini verdi.

Yeni yatırımlarla birlikte bu rakamın 1,1 milyar dolara ulaşacağına işaret eden Şara, şunları kaydetti:

"Yeni yatırımların inşaat aşamasında 2 bin kişi çalışacak. Yatırım tamamlandıktan sonra da 500 kişi doğrudan tesislerde istihdam edilecek. Yatırımların oluşturacağı ekosistemle en az 3 bin kişi iş sahibi olacak. Her yıl 500 milyon dolarlık ithalatın önünü kesen Eti Bakır, Türkiye için üretmeye devam edecek. Bugün 3 bin 161 kişiyi istihdam eden Eti Bakır'ın, 2022'de çalışan sayısı 3 bin 660 kişiye ulaşacak. Dolaylı istihdamı da eklediğinizde sayı 10 bin kişiyi aşıyor."

"Saf bakır üretmeyi başardık"

Yılmaz Şara, Eti Bakır'ın özelleştirme sürecinde yaşananlardan bahsederek, kapanma aşamasında olan maden işletmeleri ve fabrikalarının, bugün Türkiye'nin en büyük şirketleri arasına girdiğini ifade etti.

Eti Bakır Samsun fabrikasının bacasından çıkan sülfürik asit gazının, bölgedeki tütünü tarlada yakması nedeniyle her yıl yüklü miktarda tazminat ödenmeye başlandığını anlatan Şara, "Ancak tazminatlar çok büyük rakamlara çıkınca fabrikanın tütün mevsiminde 3 ay süreyle kapatılması kararı alındı. Böyle bir dönemde aldığımız Eti Bakır, yapılan yatırımlarla sanayinin yıldızı oldu. Bakırdaki saflık oranı yüzde 99,60'tan yüzde 99,99'a ulaştı. Yani bir başka anlatımla saf bakır üretmeyi başardık." değerlendirmelerini yaptı.

Şara, üretimi artırmak için fabrikayı yenilemenin yanı sıra ham maddenin de artması gerektiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Bu nedenle Küre ve Murgul'da bulunan bakır madenlerinde yapılan sondajlarla yeni rezervler bulundu. Böylece 32 bin ton olan yıllık üretim, yatırımlarla birlikte 75 bin tona yükseltildi. Köylülerin tütününü yakan ve özelleştirildiği yıl 100 milyon lira zarar eden fabrikayı ayağa kaldırmanın ilk adımı, sülfürik asitten kurtulmak oldu. Bu nedenle arıtma tesisi revize edildi ve gazın fabrika bacasından salınması önlendi. Sülfürik asit gübre yapımında kullanıldığı için tesise 40 milyon dolara üretim tesisi kuruldu.

Burada üretilen sülfürik asitin değerlendirilmesi için tesislere gübre fabrikası kuruldu. Sülfürik asit tarladaki tütünü yakmak yerine amonyum sülfat gübre olarak ekonomiye kazandırıldı. Böylece hem tarlalar yeniden tarıma açıldı, hem de ürünü yakan gaz ham madde olarak kullanıldı. Eti Bakır Samsun Tesisleri'nin bacasından çıkan gaz, yapılan yatırımla birlikte AB ülkelerinin referans olarak gösterdiği değerin 3 kat altına indirildi. Şu anda bacadan çıkan gaz yüzde 99,5 düzeyinde tutuluyor."

"550 milyon doların üzerinde dövizin yurt içinde kalmasını sağlıyoruz"

Yılmaz Şara, Samsun'da yeterli alan ve gübre üretimi için gerekli 2 malzemeden biri olan pirit cevheri bulunmasına rağmen, Mardin Mazıdağı'ndan elde edilecek fosfatın Samsun'a getirilmesi yerine, Mazıdağı'na 1,1 milyar dolarlık yatırımla Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri kurulduğunu anlattı.

Gübre üretimi için gerekli pirit cevherinin Samsun'dan demir yolu ile Mazıdağı'na gönderileceğini aktaran Şara, şirket olarak teknoloji yatırımlarının yanı sıra çevre yatırımlarını da ihmal etmediklerini vurguladı.

Şara, sanayinin çevreyle uyumlu olması gerektiğini belirterek, şu ana kadar Eti Bakır madenlerine 900 bin ağaç dikildiğini, gelecek yıl sonuna kadar 650 bin ağaç daha dikileceğini bildirdi.

Eti Bakır Samsun Tesisleri'nin, Türkiye'de cevherden izabe bakır üretimi yapan tek tesis konumunda bulunduğuna dikkati çeken Şara, şunları söyledi:

"Bu tesis ayakta kalmasaydı, Türkiye bakır ihtiyacının tamamını ithal etmek zorunda kalacaktı. Ülkemizin yıllık bakır ihtiyacı 435 bin ton, parasal olarak değeri 3 milyar doların üzerinde. Bu miktarın 50 bin tonu hurda geri dönüşünden sağlanıyor. 310 bin ton kadarlık kısmı da mamul veya yarı mamul olarak ithal edilmektedir. Eti Bakır ise şu anda ülke ihtiyacının 75 bin tonunu karşılamaktadır. Bu da yılda yaklaşık 550 milyon doların üzerinde dövizin yurt içinde kalması anlamına gelmektedir."