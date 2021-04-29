Ethereum tahvil açıklamasıyla yükselişte

Avrupa Yatırım Bankası'nın, Ethereum blok zincirinde 2 yıllık tahvil çıkaracağının açıklanmasının ardından, ikinci sıradaki kripto para birimi, 2,700 doları aştı, piyasa hacmi 311 milyar doların üzerine yükseldi ve toplam hacimdeki payı ilk kez yüzde 15'i geçti.

Avrupa Yatırım Bankası'nın, Ethereum blok zincirinde 2 yıllık tahvil çıkaracağının açıklanmasının ardından, ikinci sıradaki kripto para birimi, 2,700 doları aştı, piyasa hacmi 311 milyar doların üzerine yükseldi ve toplam hacimdeki payı ilk kez yüzde 15'i geçti.

ABD merkezli çok uluslu banka JPMorgan Chase'in belirli müşterilerine sunmak üzere, yaz aylarının başlarında aktif olarak yönetilecek bir bitcoin fonu kuracağına ilişkin haberlerin de etkisiyle 55,000 doları aşan Bitcoin, kar satışlarıyla 53,000 doların üzerine döndü.

Kripto para piyasalarındaki toplam piyasa hacmindeki payı 2018 yılı Ağustos ayından bu yana ilk kez Salı günü yüzde 50'nin altına gerileyen Bitcoin'in payı Perşembe erken saatlerdi yüzde 48.8'e kadar indi.Son 24 saat içinde 53,563.49 ve 56,227.21 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 1.69 düşüşle 53,854.87 dolara gerilerken, birimin haftalık kaybı yüzde 0.68 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 20 milyar dolar düşüşle 1.0 trilyon 6.38 milyar dolara geriledi.Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 3.02 artışla 2,707.82 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 11.11 düzeyindeydi ve birimin piyasa hacmi de 313 milyar dolara yükseldi.Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de son 24 saatte yüzde 0.19 artışla 562.18 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 0.91 düzeyindeydi ve birimin piyasa hacmi de 86.04 milyar dolara yükseldi.Tüm piyasalarda toplam hacim de, yaklaşık 200 milyar dolar düşüşle 2.0 trilyon 65.3 milyar dolara geriledi. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar ve 10 Nisan'da 2.0 trilyon dolar sınırını aşmıştı.Kripto para piyasalarına gelen alımların etkisiyle, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 71 birimin değeri düşerken, ilk 10 birimden üç birim de düşenler arasındaydı.Toplam 9,480 kripto para biriminin işlem gördüğü 371 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 48.8'ini Bitcoin, yüzde 15.2'sini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 147 milyar dolar düzeyindeydi. Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, piyasa değerlendirmesinde, şöyle dedi: "Avrupa Yatırım Bankası, Ethereum blok zincirinde 2 yıllık tahvil çıkaracak. Avrupa Birliği'nin Lüksemburg merkezli borç verme kolu olan Avrupa Yatırım Bankası, 28 Nisan 2023 tarihi itibarıyla 100 milyon € değerinde 2 yıllık tahvil ihraç edecek ."Ethereum ağının yerel tokeni olan Ether, Bitstamp borsasında tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2,683 dolara ulaştı. Eter, 2021'de yüzde 270'in üzerine çıktı"Ülke, notları dijital olarak doğrulamak, okul performansını uzaktan izlemek ve ülke çapında eğitim ve istihdamı artırmak için ulusal, blok zinciri tabanlı bir öğrenci ve öğretmen kimliği ve kazanım kayıt sistemi uygulayacak."IOHK'nın Atala PRISM kimlik çözümü, yetkililerin, eğitim yetersizliğinin konumlarını ve nedenlerini saptamak ve eğitim kaynaklarını etkili bir şekilde tahsis etmek için 3,500 okul, 5 milyon öğrenci ve 750,000 öğretmene ait eğitim performansının kurcalamaya dayanıklı kayıtlarını oluşturmasına olanak tanıyacak."Amaç, tüm öğrencilere hileli üniversite ve iş başvurularını azaltmak ve işverenlerin üçüncü taraf ajanslar olmadan tüm başvuru sahiplerinin notlarını doğrulamasına izin vererek sosyal hareketliliği artırmak için blok zinciri tarafından doğrulanmış dijital nitelikler sağlamaktır."Ripple, Üniversite Blok Zinciri Araştırma Girişimi (UBRI) adı verilen blok zinciri hızlandırıcı programını genişleten önde gelen üç üniversite ile güçlerini birleştirdi."Capetown Üniversitesi, New York Üniversitesi Abu Dabi ve Reykjavik Üniversitesi, şirketin akademideki ortakları listesine eklendi. Bu Üniversiteler Ripple'ın UBRI fonuna güvenerek araştırma yürütebilecek, konferanslara ev sahipliği yapabilecek ve öğrencilerinin blok zinciri odaklı girişimlerini destekleyebilecek."Güney Koreli video oyunu devi Nexon Çarşamba günü yaptığı açıklamada, madeni para başına ortalama 58.226 dolar ödeyerek 100 milyon dolar değerinde Bitcoin satın aldığını söyledi . CEO Owen Mahoney, hareketin hissedar değerini korumak olduğunu iddia ettiği açıklamada şöyle dedi: "'Bitcoin satın alımımız, hissedar değerini korumak ve nakit varlıklarımızın satın alma gücünü sürdürmek için disiplinli bir stratejiyi yansıtır. Mevcut ekonomik ortamda, bitcoin'in gelecekteki yatırımlar için nakitimizin değerini korurken uzun vadeli istikrar ve likidite sağladığına inanıyoruz.'

"Visa CEO'su Al Kelly, Salı günü bir kazanç çağrısı sırasında ödeme devinin kripto hırslarını tartışarak firmayı 'son derece iyi konumlandırılmış' olarak nitelendirdi. Kelly görüşme sırasında, 'Bu nedenle, odak noktamız bu alanda gördüğümüz beş farklı fırsata odaklanıyor ve bunun çok büyük bir şekilde eğildiğimiz ve son derece iyi konumlandırıldığını düşündüğüm alan olduğunu söyleyebilirim' dedi." (Grafik)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı