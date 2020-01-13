: Estetik operasyonların püf noktaları neler? İşte uzmanından tüyolar

13.01.2020 10:33 | Son Güncelleme: 13.01.2020 11:00

Özellikle son yıllarda estetik operasyon yaptıranların sayısı bir hayli yükseldi. Kimileri bu operasyonlarda istenilen sonuçları elde edemezken kimileri ise güzel bir görünüme kavuşuyor. Başarılı operasyonlarıyla bilinen Dr. Ozan Özcan ise daha estetik görünmenin altın kurallarını açıkladı.

HANGİ ESTETİK SİZE UYGUN?

Estetik operasyonlar öncesi doktorla iletişim halinde olmaya dikkati çeken Özcan, "Son zamanların yeni trendleri jawline, çene dolgusu, hollywood yanağı, elmacık kemiği dolgusu, gözaltı ışık dolgusu, dudak dolgusu, dudak lifting, bişektomi (yanaktan yağ aldırma), gençlik aşısı, iple yüz asma, kleopatra aşısı, burun dolgusu, şakak dolgusu, alın dolgusu, kaş kaldırma, ameliyatsız yüz germe ve bunun gibi onlarca uygulama... 'Acaba hangisi yaptırsam?' diyorsanız açıkcası hepsi kulağa hoş geliyor, insan hepsini yaptırmak istiyor. Peki hangisi size uygun veya hangisine ihtiyacınız var? Buna tabi ki doktorunuzla beraber karar vermeniz gerekiyor" dedi.

GENÇ GÖRÜNMEK İÇİN NELERE BAKMALI?

"Altın oranı yakalamak herkesin hayali" diyen Özcan, "Bunun için yüzdeki matematiksel ölçüler kadar cildinizin kalitesi ve sağlıklı görünmesi de çok önemli. Zamanla ciltte kollejen ve elastikiyet kaybı kas ve kemik kitlesinin azalmasına bağlı sarkmalara bütünsel olarak yaklaşmak gerekir. Örneğin yanaklarınızda sarkma (bulldog yanak) varsa ilk aklınıza iple yüz germe geliyor ve bunun size uygun olduğunu düşünuyorsunuz ama genel olarak baktığımızda sarkmanın nedeni cilt kalitesinde ki azalma, kas gücünün ve kitlesinin azalması, elmacık ve çene kemiklerinizde ki küçülme, yüzdeki yağ kitlesindeki azalmadır. Bunların hepsini tek bir ip askılama ile çözemezsiniz. Öncelikle cilt kalitesini arttırarak azalan kemik ve yağ dokusu yerine dolgu maddeleri koyarak ve sarkan kas kitlenizi iple asarak en doğru yolu bulabilirsiniz. Aynı şekilde jawline çene dolgusu ile keskin ve daha genç görüntüye ulaşmak istiyorsanız bütün olarak bakmanız gerekir. Elmacık kemiği dolgusu ve daha gergin elastikiyeti artmış bir cilt ile keskin hatların desteklenmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

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