Esra Erol'da yasak aşk üçgeni! Esra Erol Sibel - Ümit olayı nedir? 6 Mayıs Esra Erol'da neler oldu?
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Esra Erol'da yasak aşk üçgeni! Esra Erol Sibel - Ümit olayı nedir? 6 Mayıs Esra Erol'da neler oldu?

Esra Erol'da yasak aşk üçgeni! Esra Erol Sibel - Ümit olayı nedir? 6 Mayıs Esra Erol'da neler oldu?
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Gündem

Hafta içi her gün yayınlanan Esra Erol'da programında birbirinden farklı konular gün yüzüne çıkıyor. peki dün yayınlanan Esra Erol programında yasak aşk üçgeni danga vurdu. Esra Erol Sibel - Ümit olayı nedir? 6 Mayıs Esra Erol'da neler oldu?

Hafta içi her gün yayınlanan Esra Erol'da programında birbirinden farklı konular gün yüzüne çıkıyor. peki dün yayınlanan Esra Erol programında yasak aşk üçgeni danga vurdu. Esra Erol Sibel - Ümit olayı nedir? 6 Mayıs Esra Erol'da neler oldu?

ESRA EROL SİBEL - ÜMİT OLAYI NEDİR?

Sibel'in eşi Orhan Bey, eşi Sibel'in evden kaçtığını ve 4 çocuğu ile ortada kaldığını dile getirdi. Yayına konuk olarak gelen ve Sibel- Orhan çiftinin komşusu olan Zehra Hanım katıldı. Zehra Hanım sevgilisi Ümit ile Sibel'in kaçtığını dile getirdi. Yayına telefon ile bağlanan Sibel, Ümit Bey'e aşık olduğunu ve kaçtığını dile getirdi.

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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