ESO'dan ulusal sanayi hamlesi
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ESO'dan ulusal sanayi hamlesi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
ESO'dan ulusal sanayi hamlesi

Eskişehir'in üretim ve sanayi kapasitesine katkı sunacak, yeni iş birliklerine ortam hazırlayacak 'Ulusal İş Ağlarının Geliştirilmesi Projesi' başlarken, Eskişehir Sanayi Odası (ESO) öncülüğünde 13 firma 31 ikili iş görüşmesi gerçekleştirerek ortak iş yapma noktasında ilk adımı attılar.

Eskişehir'in üretim ve sanayi kapasitesine katkı sunacak, yeni iş birliklerine ortam hazırlayacak 'Ulusal İş Ağlarının Geliştirilmesi Projesi' başlarken, Eskişehir Sanayi Odası (ESO) öncülüğünde 13 firma 31 ikili iş görüşmesi gerçekleştirerek ortak iş yapma noktasında ilk adımı attılar.

ESO'nun hayata geçirdiği proje kapsamında ülkemizdeki güçlü sanayilerin olduğu şehirlerdeki sanayicilerle Eskişehirli üreticiler bir araya gelerek iş bağlantıları geliştirecek. Bu sayede Eskişehir'in iş hacmi, istihdamı ve üretim gücünün arttırılması hedefleniyor. İhracat kapasitesini arttırmaya yönelik projelerin dışında ulusal sanayi potansiyelini de şehre taşımak isteyen ESO, üyelerini yeni projesi ile güçlü bölgelerde faaliyet gösteren firmalarla bir arya getirmeye başladı. Proje ile belirli tematik sektörler dahilinde, online platformlar üzerinden üye firmaların ikili iş görüşmeleri gerçekleştirmeye ve iş fırsatları yakalamaya başladı. Bu kapsamda 'Ulusal İş Ağlarının Geliştirilmesi Projesi' faaliyetinin ilki Konya Sanayi Odası'nın desteği ile otomotiv sektöründe faaliyet gösteren firmaların katılımlarıyla gerçekleştirildi.

İşbirliği güçlü şekilde devam edecek

Toplamda 13 firmanın katılımıyla, 31 online toplantının yapıldığı etkinlikte Oda üyesi firmalar verimli görüşmeler gerçekleştirerek birbirlerini tanıma, kapasitelerini değerlendirme ve iş bilirleri yapabilecekleri alanları belirleme imkanına sahip oldular. Etkinlik sonrası açıklamalarda bulunan firmalar, otomotiv sektörüne yönelik olarak pazardan pay almak için işbirliği yapabilecekleri alanları da belirlediklerini kaydettiler. Proje kapsamında diğer odalarla çalışmaların devam edecek ve farklı şehirlerle farklı sektörleri kapsayacak iş görüşmeleri Eskişehir Sanayi Odası koordinatörlüğünde diğer odalar ile işbirliği güçlü şekilde devam edeceği aktarıldı. - ESKİŞEHİR

ESO'dan ulusal sanayi hamlesi
ESO'dan ulusal sanayi hamlesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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