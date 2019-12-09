ESO'dan eğitime yeni kaynak

09.12.2019 12:05 | Son Güncelleme: 09.12.2019 12:10

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) eğitim alanında yeni bir projeyi daha Eskişehir'e kazandırdı.



ESO tarafından Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'na sunulan "Yalın Dijital Dönüşüm Eğitim ve Danışmanlık Programı" başlıklı Teknik Destek Projesi onaylandı. ESO'nun hazırladığı ve BEBKA'nın desteklediği projede, Eskişehir'de öne çıkan sektörler dikkate alınarak özellikle yalın üretim ve dijitalleşme konularında firmaların farkındalıklarının ve bilgi düzeylerinin artırılması amaçlanıyor.



Proje kapsamında üretici firmalara ücretsiz olarak sunulacak eğitim ve danışmanlık hizmetleri olduğunu söyleyen ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Makina imalat, otomotiv, savunma sanayi, havacılık, raylı sistemler, beyaz eşya yan sanayi sektörlerinde Ar-Ge ve yenilik odaklı ihtisaslaşma kapasitesinin geliştirilmesi, aynı zamanda üretimde dijitalleşmenin ve verimliliğin arttırılması yoluyla sürdürülebilir üretime geçişin sağlanmasını hedefliyoruz" dedi.



Proje kapsamında ESO üyesi 100 firmaya ulaşılacağını belirten Kesikbaş, bu kapsamda Dijital Dönüşüm ile Endüstri 4.0, Yalın Üretim ve 5S ile Bakım Yönetimi alanlarında eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin ücretsiz olarak sunulacağının altını çizdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA