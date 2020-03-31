Esnafa işgaliye sağlıkçıya kira desteği
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Konak Belediyesi, Koronavirüs, Konak, Güncel

Esnafa işgaliye sağlıkçıya kira desteği

Konak Belediyesi Koronavirüs salgını nedeniyle işleri sekteye uğrayan esnaftan üç ay boyunca işgaliye bedeli almayacak.

31.03.2020 17:19 | Son Güncelleme: 31.03.2020 17:19
Esnafa işgaliye sağlıkçıya kira desteği

Mülkiyeti Konak belediyesinde bulunan, aile hekimleri ve sağlık çalışanlarının bulunduğu binalardan ise yıl sonuna dek kira alınmayacak.

Yeni tip Koronavirüs Covid-19 salgını sebebiyle alınan önlemler kapsamında kepenk kapatan ya da işleri azalan esnafın mağduriyetine Konak Belediyesi kayıtsız kalmadı. İçişleri Bakanlığınca açıklanan salgın tedbirleri sonrası işleri azalan ve işyerlerini kapatmak zorunda kalan esnaftan Mart, Nisan ve Mayıs aylarında işgaliye bedeli tahakkuk edilmeyecek. 3 aylık işgaliye bedelini peşin ödeyen esnaf için ise, ödedikleri kısım daha sonraki aylara sayılacak.

Konak Belediyesi'nin esnafa yapacağı işgaliye desteğinin 3 aylık rakamsal büyüklüğü 1.5 milyon TL'yi bulacak.

Öte yandan Konak Belediyesi mülkiyetinde bulunan ve sağlık çalışanlarına hizmet eden binalardan da 31 Aralık 2020 tarihine dek kira alınmayacak. Yine Alman Kulesi olarak bilinen bölgede mülkiyeti Konak Belediyesi ait olan 44 evde oturan Roman vatandaşlardan da yıl sonuna kadar kira alınmaması kararlaştırıldı.

Esnaf mağdur edilmeyecek

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, belediyenin yetki ve sorumluluk alanında faaliyet gösteren 1248 esnaftan Mart, Nisan ve Mayıs aylarının işgaliye bedellerinin alınmayacağını açıkladı.

Esnaftan almayacakları üç aylık bedel ile yaklaşık 1.5 milyon liralık destek sağlayacaklarını belirten Başkan Batur, peşin ödeme yapmış olan esnafın ödediği miktarın da mayıstan sonraki aylara aktarılacağının altını çizdi.

"Birlikte Konak" diyerek yola çıktıklarını ve zor günleri de Konak'ta birlikte atlatacaklarını dile getiren Başkan Batur, "1248 esnafımıza Mart, Nisan ve Mayıs ayları için işgaliye bedeli tahakkuk ettirmeyeceğiz. Esnafa destek için belediye, bu gelirinden vazgeçecek. Sosyal belediyecilik anlayışımız çerçevesinde esnafımıza bu zor zamanlarda destek oluyoruz. Amacımız esnafa nefes aldırmak ve yanlarında olmak.Birlikte bu zor zamanların üstesinden geleceğiz" dedi.

Sağlık çalışanları unutulmadı

Salgın nedeniyle her zamankinden daha fazla dayanışma içinde olunması gereken günlerden geçildiğini ifade den Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, belediyenin mülkiyetinde olup sağlık çalışanlarına hizmet eden binalardan da bu yılsonuna dek kira alınmayacağını açıkladı.

Roman vatandaşlara da destek

Aynı zamanda Tepecik'te Alman Kulesi olarak bilinen bölgede belediyeye ait 44 evde yaşayan Roman vatandaşlardan da üç ay kira alınmayacağını ekleyen Başkan Batur, "Sağlık çalışanlarının görev yaptığı binalarımızın kiralarını bir sonraki yıla kadar erteledik. Salgınla mücadelede üstün çaba harcayan sağlık çalışanlarımıza minnet borcumuz ne yapsak ödenmez. Yine gelir durumu belli olan ve yaşadığımız bu süreçte fazlasıyla zorlanan Roman vatandaşlarımızın oturduğu ve mülkiyeti belediyemize ait olan evlerden de yıl sonuna kadar kira almayacağız. Bu dönemde yapabileceğimiz en iyi şeylerden biri de dayanışma halinde olmak" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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