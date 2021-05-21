Esnafa hibe desteği kararı Resmi Gazete'de! 17 Mayıs itibarıyla gelir vergisi mükellefi olan esnaf yararlanacak

Koronavirüs salgınından etkilenen esnafa yönelik destek kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 5 bin ve 3 bin lira hibe desteğinden 17 Mayıs itibarıyla gelir vergisi mükellefi olan esnaf yararlanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından esnaflara bir dizi müjde vermişti. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren kararda, 5 bin ve 3 bin lira hibe desteğinden 17 Mayıs itibarıyla gelir vergisi mükellefi olan esnaf yararlanacak. Buna göre; 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkara iki ayrı grup halinde 4 milyar 622 milyon liralık destek verilecek.

BİRİNCİ GRUBA 5 BİN LİRA DESTEK

Birinci grupta kahvehane, kafe, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri, düğün salonları, öğrenci yurtları, kantinler, kırtasiyeler, internet kafeler, hamamlar, lunaparklar gibi işletmeler yer alıyor. Sayıları toplamda 235 bine ulaşan bu işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapılacak.

İKİNCİ GRUBA 3 LİRA DESTEK

İkinci grupta bakım, onarım, tamirat, kaporta işleri ile uğraşanlar, seyyar satıcılar, sıhhi tesisatçılar, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, kuru temizlemeciler, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar, çilingirler, bakırcılar, kalaycılar, ayakkabıcılar, konfeksiyoncular, tuhafiyeciler, zücaciyeler, kurs işletmecileri yer alıyor. İkinci gruba daha önceki destek ödemelerinden yararlanan lokantalar, pastaneler, dondurmacılar, terziler, berberler, taksici, minibüsçü, otobüsçü ve pazarcılar da dahil olmak üzere toplamda 1 milyon 150 bini aşkın işletmeyi kapsayan bu gruptaki vatandaşlara bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi yapılacak.