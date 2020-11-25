Esnafa faturalar ve kira için hibe desteği geliyor
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Esnafa faturalar ve kira için hibe desteği geliyor

25.11.2020 09:36 | Son Güncelleme: 25.11.2020 09:53

Darda olan esnafa fatura ve kira ödemeleri için hibe desteği sağlanması konusunda çalışmaların sürdüğünü belirten Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, global firmalarla da sosyal sorumluluk projeleri kapsamında görüştüklerini söyledi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan salgınla mücadele sürecinde zorlu günler geçiren esnafa müjdeli haber geldi. Bakan Pekcan, esnafa kira, elektrik, doğal gaz, su ödemeleri karşılığında belirlenecek miktarda hibe yardımında bulunulması için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile görüşmelerin sürdüğünü duyurdu. Bakan Pekcan, esnafa ayrıca global firmalarla iletişime geçtiklerini belirterek, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında da destek sağlanacağını söyledi.

KREDİ ÖDEMESİNE SÜRE UZATIMI

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile esnafa faturaları ve kira karşılığında hibe ödeme yardımı için görüşmelerin sürdüğünü kaydeden Bakan Pekcan, "Hazine tarafından esnafa kullandırılan faiz indirimli krediler, ertelemeler nedeniyle 1 Ocak-31 Ekim'de Halkbank'a yapılan gelir kaybı 2.6 milyar lira olarak bildirilmiştir. Oda, borsa mevduatlarının bankalara yatırılmasıyla oluşturulan kaynaktan düşük faizli kredi imkânı sağlandı, 50 bin firmaya 3 milyar lira Nefes Kredisi kullandırıldı" ifadelerini kullandı.

Esnafın mağduriyetinin farkında olduklarını belirten Bakan Pekcan, "Yakın zamanda duyurusunu yapacağımız yeni bir çalışma başlattık. Bakanlık olarak global firmalarla iletişime geçtik, onlara sosyal sorumluluk projeleri kapsamında esnafa ne gibi destekler verebiliriz? Bununla ilgili bir çalışmamız var" diye konuştu.

Bakan Pekcan, KOOP-DES kapsamında 133 kooperatifin 143 projesine, bütçe tutarı 18 milyon 128 bin 870 lira olan projelere 13 milyon 648 bin 399 lira hibe desteği verildiğini söyledi. Pekcan, "Bu rakamı 4 ayda sağladık. Bu projeye devam ediyoruz, 2021'de de artırmak istiyoruz" dedi.

ALTIN İTHALATINDA DÜŞÜŞ BAŞLADI

Pandemi ile birlikte küresel ekonomide artan belirsizlik nedeniyle Türkiye'de altın talebinde artışın yaşandığını belirten Pekcan, şöyle konuştu: "Ekim sonu itibarıyla 21.5 milyar dolar altın ithalatı gerçekleştirildi. Ocak-ekim döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27.3 artış yaşandı. Söz konusu artış, altın ithalat rakamlarında da hem miktar hem de değer bazında arttı. 2020 Ağustos ayından sonra altın ithalatımız, göreceli olarak bir önceki aylara göre düşüş gösterdi. Ekim ayında, eylül ayına göre altın ithalatımız yüzde 40 azaldı."

YÖRESEL ÜRÜNLERE FAZLA RAF

Ticaret Bakanı Pekcan, coğrafi işaretli ürünler ile yöresel ürünlerin market raflarında daha fazla yer almasına yönelik kanuni değişikliğe ilişkin çalışmanın tamamlandığını söyledi. Pekcan, perakende işletmelerin coğrafi işaretli ürünler ile yöresel ürünlere ayrılan yüzde 1'lik raf alanını 5 katına kadar artırma yetkisini planladıklarını kaydetti. (Sabah)

Esnafa faturalar ve kira için hibe desteği geliyor
Haber Yorumları (4)
İNANSAK MI: Ya bunları yapabilmeniz için maya lazım maya o da sizde yok
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D: biz dayanamadık battık kapattık GÜNAYDIN. BARİ VERGİ BORÇLARIMIZI SIFIRLAYIN YA DA BELLİ MEVLA BELİRLEYİP ALMAYIN. Battığımız yetmiyor bir de borçlarla baş başa kaldık.
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ASGARİ İŞÇİ: peki asgari ücretle çalışan ve borcu olan yokmu devlet işvereni düşünüyor bu güzel ama ne işveren nede devlet işçiyi düşünüyo gerçi boşversene kıtlık geliyo zaten bence herkes köyün deki tarlayı evi bidaha gözden geçirsin çünkü yakındır dönüş hee olmayanın vay haline
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