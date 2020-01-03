Esnaf Kefalet Kredisi faiz oranları düştü

03.01.2020 12:08 | Son Güncelleme: 03.01.2020 12:13

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) 21. Bölge Malatya Bölge Birliği Başkanı İsmet Bayram, kooperatif aracılığı ile esnafa verilen kredilerin faiz oranlarının Cumhuriyet tarihinde ilk defa yüzde 4,5 düştüğünü söyledi.



Esnaf ve sanatkarlar kredi kefalet kooperatifleri kefaletiyle esnafın kullanmış olduğu kredilerin faiz oranları düşmesi hakkında bilgi veren Bayram, "Esnaf ve sanatkarlar kredi kefalet kooperatifleri kefaletiyle esnafımızın kullanmış olduğu kredilerin faiz oranları yüzde 6 'dan dan yüzde 4,5'e düştü. Cumhuriyet tarihinde ilk defa böyle bir kredi vereceğiz. Bu bizim için hem önümüzün açılması hem can suyu hem ticaret hacminin azaldığı panzehir sıcak paradır. Sıcak paranın piyasaya girmesi, küçük esnafın kalkınmasında rolünün hepimiz biliyorsunuz" dedi.



Ekonomik ve döviz kurundaki dalgalanmalardan dolayı faizlerin yükseldiğini belirten Bayram," Bundan 6,7 ay önce faiz oranlarımız, ekonomik ve döviz kurundaki dalgalanmalardan dolayı yüzde 8'e çıkmıştı. Ancak kısa vade içerisinde hükümetin, müdahaleleriyle önce yüze 6'ya şimdi de yüzde 4,5'e düşürüldü. Bu bizim için büyük bir sürpriz oldu. Kısa bir dönem içerisinde Esnaf ve Sanatkarların kullanmış oldukları kredilerde faiz oranları aşağılara çekildi. Mukayese edilemeyecek kadar. Bizim kredilerin en cazip tarafı ekslem bakiye sistemine göre faizlerin değişmesi. Bankalardan kredi kullandığınız zaman ilk taksitte ne ödüyorsanız, son taksite de onu ödüyorsunuz. Ama bizde ana para yattıkça borç eksildikçe, faiz oranları da aşağıya doğru kendi kendine aşağı doğru iniyor. Bizim vermiş olduğumuz krediler amacında kullanılırsa zamanında ödenirse, bugünkü faiz sistemi içerisinde bedava para denecek kadar aşağılarda. Yeter ki esnaf arkadaşımız aldığı parayı amacında kullansın, zamanında ödesin. Amacında kullanmayıp, zamanında ödemediği taktirde sıfır faizli kredi de versek bir gün onu ödemekte sıkıntı çekecektir" diye konuştu.



Bu faiz oranın esnaf ve sanatkar için bir fırsat olduğunu belirten Bayram,"Cumhurbaşkanımız, faiz konusunda çok titiz. Merkez Bankası faiz indirimine gittikçe bizimkilerde kredi oranlarını aşağıya çekilecek. Malumuz üzere olduğu gibi bizim kredilerimizin faizinin yüzde 50'sini hazineden sürbülanse ediyor. Yani kaç lira aldıysa o paranın faizinin yarısını biz yarısını da devlet veriyor. Son şekline baktığımızda yüz 4,5'unu esnaf veriyorsa, yüzde 4,5'unu da devlet Hazineden Merkez Bankasına ödüyor. Devlet yüzde 50'sini sürbülanse ediyor. Buda esnaf ve sanatkar için bulunmaz bir fırsat" ifadelerini kullandı.



İnternet üzerinde yapılan alış verişleri küçük esnafı etkilediğinde belirten Bayram," Özellikle bizim bölgemizde ticaret hacmi, batı bölgelerine göre her geçen gün daha da daralıyor. Bunun en büyük etkeni, internet alış verişleri, küçük esnaf ve sanatkarı yaraladı. Artık bırakın ülkedeki internet mağazacılığını, dünyadaki internet alış verişi ülkemizdeki küçük esnafı etkiledi" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Kaynak: İHA