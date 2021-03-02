Esnaf 5 aydır bugünü bekliyordu! Normalleşmeyle yeniden açılan kafe ve restoranlar hazırlıklara geceden başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüste kademeli normalleşme kararlarını açıklamasının ardından iş yeri sahipleri hazırlıklara geceden başladı. Çok yüksek riskli iller dışında Türkiye genelinde faaliyetlerini sabah 07.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında yüzde elli kapasiteyle sürdürecek olan işletmeler alınan normalleşme kararından oldukça memnun.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası koronavirüste 'kademeli normalleşme' kararlarını açıkladı. Buna göre hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının düşük ve orta riskli illerde tamamen, yüksek ve çok yüksek riskli illerde de sadece cumartesi günü kaldırıldığı, restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, kıraathane, pastane, çay bahçesi gibi yerlerin ise çok yüksek riskli iller dışında Türkiye genelinde faaliyetlerini sabah 07.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında yüzde elli kapasite ile sürdürebileceği bildirildi.

İŞLETME SAHİPLERİ KARARDAN OLDUKÇA MUTLU

İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından bazı iş yeri sahiplerinin geceden hazırlıklarını yaptığı görüldü. Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre, İstanbul ve İzmir yüksek riskli (turuncu), Ankara orta riskli (sarı) kategoride yer aldı.

Ümraniye ve diğer ilçelerde restoran, pastanelerde dün akşam alınan karar sonrası iş yerlerindeki masa ve sandalyeleri koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenledi. Müşterilerine kavuşmayı bekleyen işletme sahipleri karardan sonra mutluluklarını dile getirdi.

"MÜŞTERİMİZE HASRET KALDIK"

Restoran sahibi Emre Samancı "Bugün bu saat itibaren bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Müşterimizi ağırlamaya hazırız. Müşterimize baya hasret kaldık ve özledik. Müşterimizin gelmelerini sabırsızlıkla bekliyoruz. Restoranımız da önlem olarak, ilk önce yüzde 50 kapasitesi çalışmak üzere restoranın içerisindeki masa düzeni ayarladık. Dezenfektan ve gerekli sarf malzemelerimizi ayarladık. Çok heyecanlıyız. Uzun aradan sonra müşterimize kavuşacağız" dedi.

"MUTLUYUZ, MÜŞTERİLERİMİZİ ÖZLEDİK"

Fatih'te bulunan bir kebap salonu yetkilisi Ahmet Gök, "Sayın Cumhurbaşkanımızın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamaya göre, yüzde elli kapasiteyle sayın müşterilerimize hizmet vermek için gerekli hazırlıkları hijyen kurallarına uygulayarak hazırlığımıza başladık, bismillah diyerek. Sabah işimize bakacağız, sevgili müşterilerimizi bekliyoruz. İçleri rahat bir şekilde gelip yiyebilirler. Hijyen kurallarına uyarak hizmetimize devam etmekteyiz. Yaklaşık 4 aydır beklediğimiz bir karardı, mutluyuz yani. İşimizi de özledik, müşterilerimizi de özledik. Sabah 07.00 ile akşam 19.00 arası bekliyoruz müşterilerimizi. Akşam 19.00'dan sonra ise paket ya da gel al şeklinde devam edeceğiz" dedi.

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