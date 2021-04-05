Eskişehirspor'un ligden düşüşü taraftarı derinden üzdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eskişehirspor'un ligden düşüşü taraftarı derinden üzdü

İhlas Haber Ajansı / ALİ FURKAN ÇETİNER - Haberler | Spor

- Eskişehirspor'un ligden düşüşü taraftarı derinden üzdü Eskişehirspor'un ligden küme düşmesiyle büyük üzüntü yaşayan taraftarlar, kırmızı şimşeklerin bir an önce eski haline dönmesini istiyor.

İstanbul'da gerginlik! Yolu kapatan mahalle halkına polis ekipleri müdahale etti
İstanbul'da gerginlik! Yolu kapatan mahalle halkına polis ekipleri müdahale etti
Sosyal medyadan tanışıp sevgili olduğu kişi, genç avukatı 300 bin TL dolandırdı
Sosyal medyadan tanışıp sevgili olduğu kişi, genç avukatı 300 bin TL dolandırdı

- Eskişehirspor'un ligden düşüşü taraftarı derinden üzdü

ESKİŞEHİR - Eskişehirspor'un ligden küme düşmesiyle büyük üzüntü yaşayan taraftarlar, kırmızı şimşeklerin bir an önce eski haline dönmesini istiyor.

Eskişehirspor, TFF 1. Lig'de dün oynanan Altınordu maçını 6-3'lük skorla kaybetti. Bu sonuçla Eskişehirspor'un ligin bitimine 6 hafta kala TFF 2. Lig'e düşmesi kesinleşti. Bu durum kulüp yönetiminde, futbolcularında ve taraflarda büyük üzüntü oluşturdu. Taraftarlardan Halil İbrahim Özhüner, 50 yıl önce köyünden şehre gelip maçını izlemeye gittiği takımın alt lige düşmesinden duyduğu üzüntüyü "Doğduk doğalı Eskişehirliyiz, ama sahip çıkmasını beceremedik. Sahip çıksaydık bu durumlara gelmezdik. Ne iş adamlarımız ne de vatandaşlarımız, hiç kimse sahip çıkmadı. Takım bu duruma geldi. Bundan sonrası da çok kötü olacak. 2. Lige gidiyoruz. Geri gelmemiz çok zor artık. Eskiden şimşekler denildiği zaman Eskişehir titrerdi. Sokaklar birbirine girerdi. Ama şimdi maalesef şimşekler yok oldu. Şimşekler denildiği zaman bırak Eskişehir'i, Türkiye birbirine girerdi. Kırmızı şimşekler denildiği zaman İstanbul'daki Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş titrerdi" şeklinde ifade etti.

"İstanbul takımları titriyordu Eskişehir'in karşısında."

Geçmişten beri Eskişehirspor taraftarı olan ve maçlarını kaçırmadığını belirten Mustafa Bayar ise, "Bu takımı düşürenlere yazıklar olsun. Zamanında babamdan keçi alıp maça geldim. Şu takımın geldiği hale bakın. Kocaeli'ne 30 otobüs gittik. Kafamı yardılar Kocaeli'de. Parasını ödeyerek gidiyorduk. Eskişehir bu mu? İstanbul takımları titriyordu Eskişehir'in karşısında. Şimdi mahalle, köy takımları Eses'i yeniyor. Böyle bir şey mi olur" dedi.

"İyi bir çalışmayla Eskişehirspor şanlı günlerine tekrar döner"

Uzun yıllar Eskişehirspor'u destekleyen ve eskiden de futbol oynadığını belirten Münir Çınar ise üzüntüsünü şu ifadelerle açıkladı:

"Eskişehir Demirspor alt yapısında futbolcuydum. Eskişehirspor'un bu günlere gelmesindeki yegane faktör, yöneticiler tarafından iyi yönetilememesidir. Bunun karşılığında Eskişehirspor maalesef 2. lige düştü. Bundan sonra iyi bir çalışmayla Eskişehirspor şanlı günlerine tekrar döner. Biraz zamana ihtiyacımız var. Kulübü iyi yönetecek yönetici arkadaşlarımız geçmişten ders çıkartarak kulübü iyi yönetirlerse, birkaç sene sonra kendimizi tekrar süper ligde buluruz. Bunun birçok örneği var Türkiye'de ve Avrupa'da. Umarım Eskişehirspor bu kötü günlerden en kısa zamanda kurtulur."

Eskişehirspor'un ligden düşüşü taraftarı derinden üzdü
Eskişehirspor'un ligden düşüşü taraftarı derinden üzdü
Eskişehirspor'un ligden düşüşü taraftarı derinden üzdü
Eskişehirspor'un ligden düşüşü taraftarı derinden üzdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ FURKAN ÇETİNER

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Cahit Özkan Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Dilan Çıtak Acun Ilıcalı Berrak Tüzünataç
Spor Diego Fatih Terim Okay Yokuşlu Nihat Özdemir Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Manisa Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Eskişehirspor'un ligden düşüşü taraftarı derinden üzdü - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 17:13:55. #1.15#
title