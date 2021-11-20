ESKİŞEHİR - Eskişehirspor kadın futbol takımı kurdu

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Eskişehirspor'da kadın futbol takımı kuruldu.

Kulüp Başkanı Mehmet Şimşek, Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, Eskişehirspor Kulübüne yeni bir branş kazandırmak için yaklaşık 20 gündür mesai harcadıklarını bunun sonucunda da kadın futbol takımının kurulduğunu söyledi.

Çamlıca Spor Kulübü kadın futbol takımının Eskişehirspor bünyesine kattıklarını ifade eden Şimşek, oyuncuların bundan sonra Eskişehirspor arması altında mücadele edeceğini kaydetti.

Şimşek, yönetim kurulu kararı ile voleybol ve basketbol branşlarını amatör olarak açmayı planladıklarını bildirdi.

Kadın futbol takımının teknik direktörü Pınar Konca ise oyuncuların geleceği için bugün önemli bir adım attıklarını söyledi.