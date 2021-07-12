SPOR Eskişehirspor'da başkanlık krizi aşılamıyor
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SPOR Eskişehirspor'da başkanlık krizi aşılamıyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Eskişehirspor'da başkanlık krizi aşılamıyorEngin ÖZMEN - Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR, (DHA) - Eskişehirspor'da ertelenen olağanüstü genel kurula başkan adayı çıkmadığı için ikinci kez 15 günlüğüne ara verildi.

Eskişehirspor'da başkanlık krizi aşılamıyor

Engin ÖZMEN - Hakan TÜRKTAN/ ESKİŞEHİR, (DHA) - Eskişehirspor'da ertelenen olağanüstü genel kurula başkan adayı çıkmadığı için ikinci kez 15 günlüğüne ara verildi. Eskişehirspor Divan Kurulu Başkanı Ali Çelikoğlu, 'Biz küçük bir camiayız. Bunu kabul etmek lazım. Buradaki arkadaşların sayısı belli. Bir avuç insanın sevdasıyla yürütülmeye çalışılan bir kulübüz. Tabi bir şeyler söyleyince de hatalı konuştuğumuz, daha bir şeyi karıştırdığımız anlayışı ortaya çıkıyor. Yani balık gibi konuşacak çok şey var ama ağzımıza su kaçıyor' dedi.

TFF 2'nci Lig'e düşen Eskişehirspor'da seçimli olağanüstü genel kurul, başkan adayı çıkmadığı için divan kuruluna devredilerek 15 gün ertelenmiş, sonraki toplantılarda da adaylığını açıklayan olmadığı için olağanüstü genel kurula ara vermişti. Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde yeniden toplanan olağanüstü genel kurulda da yine başkanlığa aday çıkmadı. Yaklaşık 106 milyonu futbolculara olmak üzere 246 milyon 258 bin 239 lira borcu olan kulübün Ali Çelikoğlu başkanlığındaki, kongre üyeleri Fatih Baturaygil, Mehmet Şimşek, Mehmet Kahya ve Çetin Arslanboğa'nın yer aldığı divan kurulu, transfer tahtasını açmak için yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Takımın transfer tahtasının açılması için ilk etapta yaklaşık 15 milyon liraya ihtiyaç olduğunu anlatan divan üyesi Fatih Baturaygil sadece Trabzonspor'a 3 milyon 500 bin lira borç olduğunu söyledi. Baturaygil, 'Biz divan kurulu olarak gerekli paraya ilişkin bir inceleme yaptık. Trabzonspor'a 3 milyon 500 bin lira ödenmek zorunda. Boffin'in elinde bizi küme düşürebilecek dosya var. Bu da 1.5 milyon liraya kapatılacak bir dosya. Burada biz transferi açtık ve 15 oyuncu alacağız desek 4.5 milyon lira gibi bir bütçe gerekiyor. Toplam bize ilk etapta gereken para 15 milyon lira. Bu parayı toplayamıyoruz' dedi.

GENEL KURULA, İKİNCİ KEZ ARA VERİLDİ

Divan Kurulu Başkanı Ali Çelikoğlu ise bir avuç insanın Eskişehirspor'u yaşatmak için mücadele verdiğini söyledi. Aday çıkmadığı için kulübün transfer tahtasını açmak için çalışmaları sürdürdüklerini kaydeden Çelikoğlu, 'Biz burada bir şeyler açıklayınca, konuşunca baktığımızda bir camiadan bahsediyoruz ama biz küçük bir camiayız. Bunu kabul etmek lazım. Buradaki arkadaşların sayısı belli. Bir avuç insanın sevdasıyla yürütülmeye çalışılan bir kulübüz. Tabi bir şeyler söyleyince de hatalı konuştuğumuz, daha bir şeyi karıştırdığımız anlayışı ortaya çıkıyor. Yani balık gibi konuşacak çok şey var ama ağzımıza su kaçıyor. Durum böyle olunca, ufak kitleyi de dağıtmak istemiyoruz' şeklinde konuştu.

Eskişehirspor'un ertelenen ve ara verilen olağanüstü genel kuruluna 62 kongresi üyesi katılırken, Divan Başkanı Çelikoğlu, salonda başkan adayı olup olmadığını anons etti. Ancak aday olmadığı için Divan Kurulu üyeleri olağanüstü genel kurula 27 Temmuz 2021 saat 16.00'a kadar ikinci kez ara verildiğini açıkladı.

SPOR Eskişehirspor'da başkanlık krizi aşılamıyor
SPOR Eskişehirspor'da başkanlık krizi aşılamıyor
SPOR Eskişehirspor'da başkanlık krizi aşılamıyor
SPOR Eskişehirspor'da başkanlık krizi aşılamıyor
SPOR Eskişehirspor'da başkanlık krizi aşılamıyor
SPOR Eskişehirspor'da başkanlık krizi aşılamıyor
SPOR Eskişehirspor'da başkanlık krizi aşılamıyor
SPOR Eskişehirspor'da başkanlık krizi aşılamıyor
SPOR Eskişehirspor'da başkanlık krizi aşılamıyor
SPOR Eskişehirspor'da başkanlık krizi aşılamıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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