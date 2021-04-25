Eskişehirspor: 2-1
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Eskişehirspor: 2-1

Eskişehirspor: 2-1
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Turhan ALTAY - Haberler | Spor

STAT: Menemen İlçeHAKEMLER: Gürcan Hasova (xx), Hakan Karabalcık (xx), Murat Altan (xx)MENEMENSPOR: Batuhan (xx) - Rıdvan (xxx), Furkan (xx), Domgjoni (xx), Emir (xx), Alhassan (xx) (Dk. 90 Berkay), Ba (xx), Mohamed (xx) (Dk. 86 Anaane), Tayfun (xxx) (Dk. 87 Bekir), Rasheed (xxx) (Dk.

STAT: Menemen İlçe

HAKEMLER: Gürcan Hasova (xx), Hakan Karabalcık (xx), Murat Altan (xx)

MENEMENSPOR: Batuhan (xx) - Rıdvan (xxx), Furkan (xx), Domgjoni (xx), Emir (xx), Alhassan (xx) (Dk. 90 Berkay), Ba (xx), Mohamed (xx) (Dk. 86 Anaane), Tayfun (xxx) (Dk. 87 Bekir), Rasheed (xxx) (Dk. 90 Yusuf), İsmail (xxx) (Dk. 78 Emre x)ESKİŞEHİRSPOR: Cengiz (x)- Bedirhan (xx), Mevlüt (x), Emir (x), Cihangir (xx), Uğur (xx), Furgan (x) (Dk. 33 Furkan x), Tolga (xx), Buğra (x), Berkay (xx), Onur (x) (Dk. 78 Talha x)GOLLER: Dk. 26 İsmail, Dk. 36 Rasheed (Menemenspor) - Dk. 86 Berkay (Eskişehirspor)SARI KARTLAR: Alhassan, Domgjoni, Rıdvan (Menemenspor) – Mevlüt (Eskişehirspor)

TFF 1'inci Lig'in 32'nci haftasında Menemenspor sahasında Eskişehirspor'u 2-1 mağlup ederek kümede kalma umudunu son 2 haftaya taşıdı. Sarı-lacivertliler perdeyi 26'ncı dakikada İsmail'in golüyle açtı. 36'ncı dakikada Rasheed, Menenemspor'u rahatlatan golü kaydetti. Eskişehirspor'da Berkay, 86'ncı dakikada takımını umutlandırsa da Menemenspor sahadan 3 puanla ayrılmasını bildi. Bu sonuçla son 2 haftaya Altay'ı yenen Akhisarspor'un 5 puan önünde giren Menemenspor, avantajını korudu.

19'uncu dakikada sol kanattan gelişen Eskişehirspor atağında topla birlikte ceza sahasına giren Uğur Semizoğlu kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda şuutunu çekti. Kaleci Batuhan topu oyun alanına çeldi.23'üncü dakikada Eskişehirspor ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Tayfun Aydoğan, şutunu attı ancak kaleci Cengiz Alp topa ayağıyla müdahale ederek kornere gönderdi.27'nci dakikada orta alandan gelişen Menemenspor atağında Rıdvan Koçak'ın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan İsmail Odabaşı, meşin yuvarlağı kalecinin yanından ağlarla buluşturdu: 1-0.36'ncı dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan gelişen Menemenspor atağında Tayfun Aydoğan ortasını yaptı. Arka direkte iyi yükselen Rasheed'in yere çarptırdığı top ağlara gitti: 2-0.64'üncü dakikada sağ çaprazdan serbest vuruş kullanan Eskişehirspor'da topun başına geçen Bedirhan Altunbaş, direkt kaleyi vurdu ancak kaleci Batuhan gole izin vermedi. 67'nci dakikada sol taraftan serbest vuruş kullanan Eskişehirspor'da Tolga Yakut ceza sahasına ortaladı, topa yükselen Furkan Balaban kafa vuruşu yapsa da kaleci Batuhan topu kontrol etti.86'ncı dakikada Menemenspor defansının pas hatasıyla topla buluşan Berkay Tanır, ceza sahası yayının içinden vurduğu sert şutla topla ağlarla buluşturdu: 2-1.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Menemenspor sahasında Eskişehir'i 2-1 mağlup etti. 


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Turhan ALTAY

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