Eskişehirspor: 2-0
Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul - Haberler | Spor
STAT: Şanlıurfa GAP StadyumuHAKEMLER: Feridun Daldaş, Kürşathan Akın, Murat Can IlgazŞANLIURFASPOR: Mücahit – Caner, Muhammed Enes (Dk.89 Emir), Ferhan ( Dk.76 Muhammed Samed), Erkan, Feyyaz, Sinan (Dk.80 Hüseyin), Dilaver (Dk.80 Taner), Mustafa (Dk.
STAT: Şanlıurfa GAP Stadyumu
HAKEMLER: Feridun Daldaş, Kürşathan Akın, Murat Can IlgazŞANLIURFASPOR: Mücahit – Caner, Muhammed Enes (Dk.89 Emir), Ferhan ( Dk.76 Muhammed Samed), Erkan, Feyyaz, Sinan (Dk.80 Hüseyin), Dilaver (Dk.80 Taner), Mustafa (Dk.76 Behlül), Fırat, Muhammed Raşit ESKİŞEHİRSPOR: Efehan – Muhammet Yahya, Sezgin, Onur, Tolga (Dk.66 Arda ) Berkay, Onurhan Uyanık (Dk.80 Metahan), Eray, Buğra (Dk.66 Kaan), Bartu, Ömer (Dk.46 Hasan)GOLLER: Dk.57 Muhammed Enes, Dk.65 Sinan (Şanlıurfaspor)KIRMIZI KARTLAR: Dk.90 Behlül (Şanlıurfaspor)SARI KARTLAR: Feyyaz (Şanlıurfaspor) Bartu ( Eskişehirspor )TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 21'inci hafta mücadelesinde Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Eskişehirspor'u 2- 0 mağlup etti.57'nci dakikada Fırat'ın pasıyla kale önünde bulaşan Muhammed Enes, sert vuruşuyla topu filelere yolladı: 1-0.
65'inci dakikada ceza alanında kaleciyle karşı karşıya kalan Sinan, plase vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.