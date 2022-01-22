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Eskişehirspor: 2-0

Eskişehirspor: 2-0
Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul - Haberler | Spor

STAT: Şanlıurfa GAP StadyumuHAKEMLER: Feridun Daldaş, Kürşathan Akın, Murat Can IlgazŞANLIURFASPOR: Mücahit – Caner, Muhammed Enes (Dk.89 Emir), Ferhan ( Dk.76 Muhammed Samed), Erkan, Feyyaz, Sinan (Dk.80 Hüseyin), Dilaver (Dk.80 Taner), Mustafa (Dk.

ŞANLIURFA (DHA) -

STAT: Şanlıurfa GAP Stadyumu

HAKEMLER: Feridun Daldaş, Kürşathan Akın, Murat Can Ilgaz

ŞANLIURFASPOR: Mücahit – Caner, Muhammed Enes (Dk.89 Emir), Ferhan ( Dk.76 Muhammed Samed),  Erkan, Feyyaz, Sinan (Dk.80 Hüseyin), Dilaver (Dk.80 Taner), Mustafa (Dk.76 Behlül), Fırat, Muhammed Raşit

ESKİŞEHİRSPOR: Efehan – Muhammet Yahya, Sezgin, Onur, Tolga (Dk.66 Arda ) Berkay, Onurhan Uyanık (Dk.80 Metahan), Eray, Buğra (Dk.66 Kaan), Bartu, Ömer (Dk.46 Hasan)

GOLLER: Dk.57 Muhammed Enes, Dk.65 Sinan (Şanlıurfaspor)

KIRMIZI KARTLAR: Dk.90 Behlül (Şanlıurfaspor)

SARI KARTLAR: Feyyaz (Şanlıurfaspor) Bartu ( Eskişehirspor )

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 21'inci hafta mücadelesinde Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Eskişehirspor'u 2- 0 mağlup etti.

57'nci dakikada Fırat'ın pasıyla kale önünde bulaşan Muhammed Enes, sert vuruşuyla topu filelere yolladı: 1-0.

65'inci dakikada ceza alanında kaleciyle karşı karşıya kalan Sinan, plase vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.


Eskişehirspor: 2-0

Eskişehirspor: 2-0

Eskişehirspor: 2-0

Eskişehirspor: 2-0

Eskişehirspor: 2-0

Eskişehirspor: 2-0

Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul - Spor Haberleri

Muhammed Enes, Eskişehirspor, Murat Can, Şanlıurfa, Spor, Haber

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