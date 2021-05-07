Eskişehir tam kapanamadı
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Eskişehir tam kapanamadı

Eskişehir tam kapanamadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eskişehir'de 17 günlük tam kapanmada ilk haftayı geride bırakırken cadde ve sokaklarda yoğun insan grupları gözleniyor.

Eskişehir'de 17 günlük tam kapanmada ilk haftayı geride bırakırken cadde ve sokaklarda yoğun insan grupları gözleniyor.

Açıklanan tam kapanma sürecinin başlamasının üzerinden 1 hafta geçti. Eskişehir'de ilk günlerde alanlar boş kalmış, kısıtlamanın etkileri net bir şekilde göze çarpmıştı. Kısıtlamanın ilk gününün üzerinden henüz 7 gün geçmişken İki Eylül Caddesi'nde kalabalık insan grupları gözlendi. Sıcak havanın da etkisiyle yasak yokmuşçasına dışarı çıkıp yürüyüş yapan ve parklardaki banklarda oturan vatandaşların bazılarında ise maskenin dahi olmaması dikkat çekti. Vaka sayılarındaki azalış dikkate alındığında kaydedilen görüntüler tedirgin ederken, gözlenen durum, "Bu insanların hepsi mi kısıtlamadan muaf' sorusunu sorduruyor. - ESKİŞEHİR

Eskişehir tam kapanamadı
Eskişehir tam kapanamadı
Eskişehir tam kapanamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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