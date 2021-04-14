ESKİŞEHİR - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
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ESKİŞEHİR - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Kovid-19 salgınının önlenmesine yönelik ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Eskişehir'in en yoğun yerlerinden olan İki Eylül, İsmet İnönü, Cengiz Topel, Sakarya ve Atatürk caddeleri boş kaldı.

Kovid-19 salgınının önlenmesine yönelik ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Eskişehir'in en yoğun yerlerinden olan İki Eylül, İsmet İnönü, Cengiz Topel, Sakarya ve Atatürk caddeleri boş kaldı. Kentte belirlenen çok sayıda uygulama noktasının yanı sıra Eskişehir-Bursa, Eskişehir-Kütahya ve Eskişehir-Ankara karayolunda görevli ekiplerce kontroller gerçekleştirildi.

ESKİŞEHİR - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
ESKİŞEHİR - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
ESKİŞEHİR - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
ESKİŞEHİR - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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