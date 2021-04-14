ESKİŞEHİR - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
Kovid-19 salgınının önlenmesine yönelik ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Eskişehir'in en yoğun yerlerinden olan İki Eylül, İsmet İnönü, Cengiz Topel, Sakarya ve Atatürk caddeleri boş kaldı.
Kovid-19 salgınının önlenmesine yönelik ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Eskişehir'in en yoğun yerlerinden olan İki Eylül, İsmet İnönü, Cengiz Topel, Sakarya ve Atatürk caddeleri boş kaldı. Kentte belirlenen çok sayıda uygulama noktasının yanı sıra Eskişehir-Bursa, Eskişehir-Kütahya ve Eskişehir-Ankara karayolunda görevli ekiplerce kontroller gerçekleştirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar