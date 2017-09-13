Eskişehir'den Kısa Kısa

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Orman Bölge Müdürü Recep Temel'i ziyaret etti.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Orman Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden Çakacak, Bölge Müdürü Temel'den kurumum yaptığı çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Temel, yaptığı sunumda, ağaçlandırma çalışmalarına büyük önem verdiklerini dile getirerek, Eskişehir'de gerçekleştirilen ağaçlandırma, rehabilitasyon ve erozyon kontrolü çalışmaları kapsamında, 2003-2017 yıllarında 1 milyon 76 bin 450 dekar arazide 67 milyon 800 bin fidanın toprakla buluşturulduğunu kaydetti.



Vali Çakacak da yeşil alanların çoğaltılması açısından ağaçlandırma çalışmalarının önemli olduğunu ifade ederek, Bölge Müdürü Temel'e verdiği bilgiler ve yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür etti.



Patenciler katılım belgelerini aldı



Tepebaşı Belediyesi tarafından yaz okuları kapsamında ilk kez düzenlenen 7 üzeri yaş grubu çocukların katılımıyla yapılan paten kursunu tamamlayanlara törenle katılım belgeleri verildi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Beş Evler Parkı'nda, 2 ay süreyle milli sporcu ve eğitmen Göksel İzcioğlu ve Uğur Karaca tarafından 60 çocuğa verilen paten kursu sona erdi.



Kursu tamamlayan öğrencilere katılım belgeleri, düzenlenen törenle Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç tarafından verildi.



Şehir Tiyatroları "dalya" demeye hazırlanıyor



Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, kuruluşundan bu yana 100. oyunu sahneleyerek "dalya" demeye hazırlanıyor.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Eskişehir Şehir Tiyatroları, sahnelediği ilk eser olan "Bir Şehnaz Oyun" ile "dalya" diyecek. Tiyatro 2017-2018 sezonunda 100. oyun olarak, ilk kez perde açtığı oyunu müzikal bir yorumla yeniden izleyiciyle buluşturacak.



Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ve Senfoni Orkestrası'nın ortak projesi olarak sahnelenecek olan "Bir Şehnaz Oyun", usta yazar Turgut Özakman ve Şehir Tiyatrolarının kurucu genel sanat yönetmeni Ergin Orbey'in anısına da bir saygı duruşu niteliği taşıyacak.



Oyun, ekim ayında Eskişehirli tiyatro severler ile buluşacak ve sezon boyunca sahnelenmeye devam edecek.