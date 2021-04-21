Eskişehir'de zabıta ekipleri denetimlerine ara vermeden devam ediyor
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Eskişehir'de zabıta ekipleri denetimlerine ara vermeden devam ediyor

Eskişehir'de zabıta ekipleri denetimlerine ara vermeden devam ediyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Halk sağlığı, güvenliği ve huzuru için büyük bir özveriyle çalışan Eskişehir'de Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, görev ve sorumlulukları çerçevesinde denetimlerine ara vermeden devam ediyor.

Zabıta ekipleri, Covid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleştirdiği denetimlere ilave olarak Ramazan ayında un ve unlu mamullerin üretildiği fırınlardaki ramazan pidelerinin gramajlarının da kontrollerini sağladı.

Denetimlerde, üretim yapılan fırınlarda özellikle maske, eldiven ve bone kullanılması konusunda gereken hassasiyetin gösterilmesi konusunda uyarılarını tekrarlayan ve kurallara uymayan işletmeler hakkında cezai işlem uygulandığını belirten yetkililer, halkımızın Covid-19'dan korunması kapsamında zabıtanın sorumluluğunda bulunan tüm denetimleri kararlılıkla sürdüreceklerini de sözlerine eklediler.

Kaynak: Bültenler

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