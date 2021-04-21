Eskişehir'de zabıta ekipleri denetimlerine ara vermeden devam ediyor

Halk sağlığı, güvenliği ve huzuru için büyük bir özveriyle çalışan Eskişehir'de Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, görev ve sorumlulukları çerçevesinde denetimlerine ara vermeden devam ediyor.