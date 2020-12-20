Son dakika haberi: ESKİŞEHİR - Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
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Son dakika haberi: ESKİŞEHİR - Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

20.12.2020 16:15 | Son Güncelleme: 20.12.2020 16:26

Son dakika haberine göre Eskişehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı.

Eskişehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Tepebaşı ilçesi Hekimdağ Mahallesi'nde bir eve operasyon gerçekleştirdi.

Evde bulunan M.Y. ve E.G'yi gözaltına alan ekipler, narkotik dedektör köpeği "Tetik"le arama yaptı.

Aramada 200,5 gram sentetik uyuşturucu, tabanca, iki tüfek ile uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar ele geçirildi.

Şüphelilerden M.Y'nin, Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesince "suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olmak" suçundan arandığı tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Y. ve E.G, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika haberi: ESKİŞEHİR - Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haberi: ESKİŞEHİR - Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haberi: ESKİŞEHİR - Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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