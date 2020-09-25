Eskişehir'de sahte içki operasyonu
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Eskişehir'de sahte içki operasyonu

25.09.2020 13:41 | Son Güncelleme: 25.09.2020 13:45
Eskişehir'de sahte içki operasyonu

Eskişehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte kaçak ve sahte içki satışının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında merkez Tepebaşı ilçesi Uludere Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli H.T'ye ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada, kaçak içki yapımında kullanılan aparat ve ekipmanlar, 420 litre içki ile 34,5 litre damıtılmış alkol alkol ele geçirildi.

Zanlının jandarmadaki sorgusunun ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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