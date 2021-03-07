Eskişehir'de kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru için tören yapıldı
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Çarşı Karakolunda görevi sırasında kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren polis memuru Erkan Civelek için tören düzenlendi.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Çarşı Karakolunda görevi sırasında kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren polis memuru Erkan Civelek için tören düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü bahçesindeki törene, Civelek'in yakınları, Vali Yardımcısı İsmail Soykan, Tepebaşı Kaymakamı Ahmet Önal, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ile çok sayıda emniyet mensubu katıldı.
Evli ve 2 çocuk babası Erkan Civelek'in naaşı, törenin ardından toprağa verilmek üzere Mersin'in Silifke ilçesine gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar