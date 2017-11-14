Eskişehir'de Fetö Mensubu Eski Emniyet Mensupları Yargılandı

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, eski emniyet personeli 1'i firari 10 sanık yargılandı.



4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada sanıklar ve avukatlar hazır bulundu. Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, beraatlarını talep etti. Sanıklardan Yüksel A., kızının FETÖ'ye ait bir okulda eğitim gördüğü suçlamasına yönelik yaptığı savunmada, "Kızımın yüzünde, yemek dökülmesinden dolayı yanık izi vardı. Biraz içe kapanıktı bir kızdı. Bu yüzden gideceği okulu kendi seçti ve Eskişehir'de sadece kız öğrencilerin olduğu liseyi tercih etti" ifadelerini kullandı.



Mahkeme heyeti dosyadaki eksiklerin giderilmesi ve tanıkların dinlenmesi sebebiyle duruşmayı 27 Aralık 2017 tarihine erteledi. - ESKİŞEHİR