Eski sevgilisini sokakta tekme- tokat döven şüpheli, yeniden gözaltında (2)
ADLİ KONTROLLE SERBESTManisa'nın Yunusemre ilçesinde, bir süre önce ayrıldığı kadın arkadaşı A.E.'yi (22) sokak ortasında darp ettiği suçlamasıyla gözaltına alınan O.Ö., polisteki ifadesinin ardından dün serbest bırakıldı.
ADLİ KONTROLLE SERBEST
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, bir süre önce ayrıldığı kadın arkadaşı A.E.'yi (22) sokak ortasında darp ettiği suçlamasıyla gözaltına alınan O.Ö., polisteki ifadesinin ardından dün serbest bırakıldı. Soruşturmayı yürüten savcının itirazı üzerine bugün yeniden gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen O.Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ersan ERDOĞAN/ MANİSA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan Erdoğan