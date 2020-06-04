Eski Playboy modeli Anamaria Prodan, Romanya kulübü Hermannstadt'ı satın aldı ve model kızını başkan yaptı Eski Playboy yıldızı Anamaria Prodan, Romanya'da futbol kulübü satın almak istediğini açıklamıştı. Prodan'ın bu isteği gerçeğe dönüştü ve ülkesi kulüplerinden Hermannstadt'ı resmen satın aldı. 47 yaşındaki iş kadını, kulübün başkanlık koltuğuna 21 yaşındaki model kızı Rebecca'yı oturttu.

Geçtiğimiz hafta eski Playboy yıldızı Anamaria Prodan'ın futbol kulübü alacağı iddiası ortaya atılmıştı. Dün Hermannstadt kulübünden yapılan açıklamayla bu iddia resmiyete döküldü.

Romanya 1. Ligi ekiplerinden Hermannstadt'tan yapılan açıklamada, kulübün Anamaria Prodan tarafından satın alındığı duyuruldu.

"KULÜBE DEĞER KATAN BİR NEFESİMİZ VAR"

Yeni bir döneme girdiklerini belirten Hermannstadt Kulübü, "Hermannstadt ve Sibiu şehri futbolu için bir açıklamamız ve güzel bir haberimiz var. Biraz önce Reghecampf ailesiyle anlaşmaya vardık. Aile kulübümüze finansal ve sportif konularda katılım gösterecek. Hermannstadt yönetim organizasyonu anlamında yepyeni bir döneme girmiştir. Şimdi kulübümüze değer katacak yeni bir nefesimiz var. Bu projenin yatırımcısı olan Anamaria Prodan Reghecampf'a minnettarız.' ifadelerini kullandı.

TARİHİN EN GENÇ BAŞKANI KIZI OLDU

Romanya basınında yer alan iddialara göre 47 yaşındaki Anamaria Prodan başkan olarak 21 yaşındaki kızı Rebecca Dumitrescu'yu kulübün başına getirdi. Prodan'ın en büyük kızı olan ve modellik yaptığı için İtalya'da yaşayan Rebecca Dumitrescu böylelikle futboldaki en genç kulüp başkanı oldu.

Prodan'ın kulübü satın almak için ne kadar ödediğine dair herhangi bir bilgilendirme yapılmadı.

Aynı zamanda İnstagram'da da fenomen olan Anamaria Prodan Reghecampf'ın 642.000 takipçisi bulunuyor.