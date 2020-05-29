HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Eski Playboy modeli Anamaria Prodan, Romanya ekiplerinden FC Hermannstadt'ı satın almak istiyor

Geçmişte Playboy modelliği ile futbolcu menajerliği yapan ve Adrian Mutu'nun Chelsea'ye transferiyle adını duyuran Anamaria Prodan, ülkesi takımlarından FC Hermannstadt'ı satın almak için harekete geçti. 47 yaşındaki eski model bu girişimi doğrularken, Steaua Bükreş'te görev yapan eşi sayesinde satın almanın kolaylaşacağı belirtildi.

29.05.2020 11:27 | Son Güncelleme: 29.05.2020 11:38

Arap ve Çinli yatırımcıların futbola yaptıkları yatırımlar büyük ses getirirken sürpriz bir kulüp satın alma iddiası gündeme geldi.

Romen basınında yer alan habere göre; eski Playboy modeli Anamaria Prodan, kulüp satın almaya karar verdi. Daha önce futbolcu menajerliği de yapan Prodan'ın ülkesinin takımlarından FC Hermannstadt'ı almak harekete geçtiği belirtildi.

Eski Playboy modeli Anamaria Prodan, Romanya ekiplerinden FC Hermannstadt'ı satın almak istiyor

KULÜBÜN 700 BİN EURO BORCU VAR

47 yaşındaki Prodan, yaklaşık 700 bin euro borcu olan ve zor günler geçiren FC Hermannstadt'ı satın almak için girişimlere başlarken, kendisine sorulan "Koronavirüs sonrası neler yapmayı planlıyorsunuz?" sorusuna, "Şu an bilmiyorum ancak hedefimde futbol kulübü almak var" yanıtını vererek iddiaları daha da alevlendirdi.

Eski Playboy modeli Anamaria Prodan, Romanya ekiplerinden FC Hermannstadt'ı satın almak istiyor

Daha önce efsane Romen golcü Adrian Mutu'nun menajerliğini üstlenen ve 2016 yılında Nicolae Stanciu'nun Steaua Bükreş'ten Anderlecht'e 9 milyon euroya transfer olmasında etkin rol üstlenen Anamaria Prodan, geçmişte yetişkin dergilerine poz vermesinin kulüp satın almasına engel olmayacağını savunuyor.

Eski Playboy modeli Anamaria Prodan, Romanya ekiplerinden FC Hermannstadt'ı satın almak istiyor

"YETİŞKİN DERGİLERİNE POZ VERMEK, KULÜP SATIN ALMAMA ENGEL DEĞİL"

"Yetişkin dergilerinde poz vermemde yanlış bir şey olduğunu düşünmüyorum" diyen Prodan, "Hatta kızım poz vermek isterse, bunu yapmasına izin veririm" ifadelerini kullandı.

Anamaria Prodan'ın, Rumen ekibi Steaua Bükreş'te görev yapan eşi Laurentiu Reghecampf sayesinde FC Hermannstadt'ı satın alırken zorlanmayacağı ifade edildi.

Eski Playboy modeli Anamaria Prodan, Romanya ekiplerinden FC Hermannstadt'ı satın almak istiyor
Anamaria Prodan ve eşi Laurentiu Reghecampf
Eski Playboy modeli Anamaria Prodan, Romanya ekiplerinden FC Hermannstadt'ı satın almak istiyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Amatör kümede yer alan Rüstempaşaspor'un başkanı ve oğlu cinayetten tutuklandı Spor
Amatör kümede yer alan Rüstempaşaspor'un başkanı ve oğlu cinayetten tutuklandı
Survivor'da yapılan ayak tenisi maçına Sercan Yıldırım damga vurdu! Acun Ilıcalı'nın takımını mağlup ettiler Spor
Survivor'da yapılan ayak tenisi maçına Sercan Yıldırım damga vurdu! Acun Ilıcalı'nın takımını mağlup ettiler
Sosyal mesafe kurallarına aykırı antrenman yapan LASK Linz'in 12 puanı silindi Spor
Sosyal mesafe kurallarına aykırı antrenman yapan LASK Linz'in 12 puanı silindi
TFF, yabancı kontenjanını düşürme kararı aldı! İlk hedef 14'ten 12'ye inmesi, nihai hedef ise 6+2 Spor
TFF, yabancı kontenjanını düşürme kararı aldı! İlk hedef 14'ten 12'ye inmesi, nihai hedef ise 6+2
Boston Maratonu koronavirüs nedeniyle, 124 yıllık tarihinde ilk kez koşulmayacak Spor
Boston Maratonu koronavirüs nedeniyle, 124 yıllık tarihinde ilk kez koşulmayacak
Adı Galatasaray'la anılan Hakan Çalhanoğlu: Galatasaray'a gelirsem çok mutlu olurum Spor
Adı Galatasaray'la anılan Hakan Çalhanoğlu: Galatasaray'a gelirsem çok mutlu olurum
Caner Erkin'den Şükran Ovalı itirafı: İkna etmek için kapısında yattım
Caner Erkin'den Şükran Ovalı itirafı: İkna etmek için kapısında yattım
Fenerbahçe, milli yıldız Nuri Şahin ile anlaştı
Fenerbahçe, milli yıldız Nuri Şahin ile anlaştı
Fenerbahçe, sözleşmesini yenilemeyeceği Mauricio Isla'yı kadro dışı bıraktı
Fenerbahçe, sözleşmesini yenilemeyeceği Mauricio Isla'yı kadro dışı bıraktı
Watford'lu forvet Deeney'nin erken doğan bebeğiyle ilgili kan donduran mesaj: Umarım korona kapar
Watford'lu forvet Deeney'nin erken doğan bebeğiyle ilgili kan donduran mesaj: Umarım korona kapar
TFF, lig ve kupadaki kalan maçlarda oyuncu değişikliği sayısını 3'ten 5'e çıkardı
TFF, lig ve kupadaki kalan maçlarda oyuncu değişikliği sayısını 3'ten 5'e çıkardı
Hataysporlu Gökhan Karadeniz, Galatasaray'ın transfer listesinde
Hataysporlu Gökhan Karadeniz, Galatasaray'ın transfer listesinde
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yönetimin bütçeyi yarı yarıya düşürme kararına tepki gösterdi
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yönetimin bütçeyi yarı yarıya düşürme kararına tepki gösterdi
Ligi tescil eden Belçika Futbol Federasyonu, kupa finalini oynatacak
Ligi tescil eden Belçika Futbol Federasyonu, kupa finalini oynatacak
Brezilyalı yıldız Neymar'ın oğluna yaptığı yumurta şakası büyük ilgi gördü
Brezilyalı yıldız Neymar'ın oğluna yaptığı yumurta şakası büyük ilgi gördü
Macaristan 1. Ligi'nde maçların seyircili oynanmasına karar verildi
Macaristan 1. Ligi'nde maçların seyircili oynanmasına karar verildi
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de önümüzdeki 5 haftanın fikstürünü açıkladı
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de önümüzdeki 5 haftanın fikstürünü açıkladı
Galatasaray'ın gündemine gelen Balotelli, Brescia'dan ayrılıyor
Galatasaray'ın gündemine gelen Balotelli, Brescia'dan ayrılıyor
Fenerbahçe-Trabzonspor Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı 16 Haziran'da oynanacak
Fenerbahçe-Trabzonspor Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı 16 Haziran'da oynanacak
Yeni Malatyaspor'da 5'i futbolcu 6 kişi koronavirüse yakalandı
Yeni Malatyaspor'da 5'i futbolcu 6 kişi koronavirüse yakalandı
TFF, Süper Lig'in 12 Haziran'da başlaması kararını resmileştirdi
TFF, Süper Lig'in 12 Haziran'da başlaması kararını resmileştirdi
İngiltere Premier Lig 17 Haziran'da yeniden başlıyor
İngiltere Premier Lig 17 Haziran'da yeniden başlıyor
Kadıköy'de Kobe Bryant'ın anısına yapılan basketbol sahasını dünyaca ünlü spor kanalı ESPN, sosyal medyasında paylaştı
Kadıköy'de Kobe Bryant'ın anısına yapılan basketbol sahasını dünyaca ünlü spor kanalı ESPN, sosyal medyasında...
İtalya Serie A, resmen 20 Haziran'da başlıyor
İtalya Serie A, resmen 20 Haziran'da başlıyor
Henry Onyekuru, Galatasaray için Olympiakos'un teklifini reddetti
Henry Onyekuru, Galatasaray için Olympiakos'un teklifini reddetti
Beşiktaş, Galatasaray'la sözleşmesi bitecek olan Nagatomo'yu gündemine aldı
Beşiktaş, Galatasaray'la sözleşmesi bitecek olan Nagatomo'yu gündemine aldı
Avrupa'dan birçok teklif alan Başakşehirli İrfan Can tercihini Fenerbahçe'den yana kullandı
Avrupa'dan birçok teklif alan Başakşehirli İrfan Can tercihini Fenerbahçe'den yana kullandı
Fenerbahçe, Orhan Ak'ın kulüpte görev alacağına dair çıkan haberleri yalanladı
Fenerbahçe, Orhan Ak'ın kulüpte görev alacağına dair çıkan haberleri yalanladı
Negredo'nun antrenman sırasında Beşiktaş forması giymesi sosyal medyada gündem oldu
Negredo'nun antrenman sırasında Beşiktaş forması giymesi sosyal medyada gündem oldu
Emile Heskey, Jürgen Klopp'a Çağlar Söyüncü'yü transfer etmesini önerdi
Emile Heskey, Jürgen Klopp'a Çağlar Söyüncü'yü transfer etmesini önerdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Naci Bostancı Meral Akşener Süleyman Soylu Hasan Polatkan Ahmet Davutoğlu
Magazin Sezen Aksu İrem Derici Demet Akalın Yeliz Yeşilmen
Spor Ali Koç Ergin Ataman Nihat Özdemir Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kadın Karar Kabine Haziran
Şu an buradasınız: Eski Playboy modeli Anamaria Prodan, Romanya ekiplerinden FC Hermannstadt'ı satın almak istiyor - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.5.2020 11:38:18. #1.15#
title