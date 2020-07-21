Eski Mihalıççık'ta vatandaşın yüzünü güldürdü Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar ile vatandaşların su sorunları çözülüyor.

ESKİ kent merkezi ve kırsalda sorunsuz bir alt yapı için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Orman İşletmesi'nin orman içi yol çalışmaları sırasında hasar gören ve kesintiler nedeniyle mahalle sakinlerinin şikayetlerine neden olan alanda, ekiplerce 2 bin 200 metrelik yeni hat çekilerek 2 ayrı su kaynağı tek hatta toplanmış ve mahallenin su deposuna aktarılmıştır.

Gerçekleştirilen çalışmaları yerinde takip eden Kavak Mahalle Muhtarı Mustafa Kısacık, Büyükşehir Belediyesi ve ESKİ'ye gerçekleştirdikleri çalışmalar dolayısıyla teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler