Eski Malezya Başbakanı Razak'ın Evinden Çantalar Dolusu Döviz Çıktı

Malezya Polisi, eski Başbakan Najib Razak'ın evlerinde içlerinde lüks ürünler bulunan yüzlerce kutu ve döviz dolu el çantaları bulunduğunu açıkladı.

1MDB'DEKİ YOLSUZLUK İDDİALARIYLA BAĞLANTILI OLDUĞU BELİRTİLDİ

Razak'ın başkent Kuala Lumpur'daki evlerine yapılan baskınların, kamu kalkınma fonu 1MDB'deki yolsuzluk iddiaları konusunda yapılan soruşturmayla bağlantılı olduğu belirtildi.

1MDB'deki yolsuzluk iddiaları, Razak'ın genel seçimlerde eski müttefiki Mahathir Mohamed'e yenilmesinin başlıca nedenlerinden biriydi.

MİLYARLARCA DOLARIN NEREDE OLDUĞU BİLİNMİYOR

Razak'ın kurduğu fondaki milyarlarca doların nerede olduğu bilinmiyor.

Eski Başbakan'ın kendisinin de fondan kendi hesabına 700 milyon dolar aktardığı iddia ediliyor. Razak ise bu iddiaları reddediyor.

RAZAK'IN ÜLKE DIŞINA ÇIKMASI YASAKLANMIŞTI

Mahathir Mohamed kayıp paranın bulunması için soruşturmayı yeniden açmayı değerlendirdiğini söylemiş ve Razak'ın ülke dışına çıkmasını yasaklamıştı.

Razak'ın ofisi, oturduğu ev ve başkentte sahip olduğu diğer adreslere yapılan baskınlar, birkaç gündür medyanın da tanıklığında devam ediyor.

Polis bir noktada, Razak'ın evinden çıkartılan bir kasanın açılması için çilingir çağırdı.

"MARKA EL ÇANTALARININ BULUNDUĞU 284 KUTU BULUNDU"

Malezya Polisi'nin Ticari Suçlar Birimi'nin Müdürü Amar Singh gazetecilere yaptığı açıklamada bulunanlar arasında "Marka el çantalarının bulunduğu 284 kutu olduğunu" belirtti.

"TAM OLARAK NE KADAR MÜCEVHER VAR BİLMİYORUM"

Singh "Personelimiz bu çantaların içini kontrol etti ve 72 el çantasının içinde aralarında Malezya Ringgit'i, ABD Doları'nın da olduğu para, saatler ve mücevher de bulundu. Tam olarak ne kadar mücevher var bilmiyorum. Çünkü miktarı gerçekten büyük" dedi.

Singh bulunan el çantaları arasında Hermes, Birkin ve Louis Vuitton gibi lüks markaların bulunduğunu söyledi.

"POLİS MÜVEKKİLİMİN İMAJINI BOZMAYI AMAÇLIYOR"

Razak'ın avukatıysa bulunanların "çok değerli olmadığını" ve polisin "müvekilliğinin imajını bozmayı" amaçladığını söyledi.