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Eski Galatasaraylı teknik direktör Mancini: Ben geldiğimde kimse milli takımı çalıştırmak istemiyordu

Ülkemizde bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, "Ben geldiğimde kimse milli takımı çalıştırmak istemiyordu" dedi.

Eski Galatasaraylı teknik direktör Mancini: Ben geldiğimde kimse milli takımı çalıştırmak istemiyordu
21.05.2020 21:03 | Son Güncelleme: 21.05.2020 21:07

Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, milli takımla ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu.

Mancini, Roma TV'ye yaptığı açıklamada, İngiltere ve Almanya ile oynayacakları hazırlık maçlarının yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ertelendiğini belirterek, "Bugünlerde EURO 2020'ye hazırlanıyor olmalıydık. İşimizin getirdiği her şeyi ve günlük hayatın normalliğini özledik" ifadelerini kullandı.

"BİRÇOK KİŞİ KORKUYORDU"

İtalya Milli Takımı'nda iyi bir atmosfer oluşturduklarını dile getiren İtalyan teknik adam, "Ben geldiğimde kimse milli takımı çalıştırmak istemiyordu. Birçok kişi zor bir duruma girmekten korkuyordu. Kendinize biraz güvenmeniz ve genç oyuncuların niteliklerine inanmanız gerekiyor" yorumunu yaptı.

İtalya'nın kaliteli futbolculara sahip olduğunu kaydeden Mancini, "Zayıf rakiplere karşı bile olsanız kazanmak kolay değil. Biz, önceliklerden farklı şeyler yapmak istedik" değerlendirmesinde bulundu.

GALATASARAY İLE 46 MAÇA ÇIKMIŞTI

İtalyan Teknik Direktör Roberto Mancini, 2013-14 sezonunda 46 maç Galatasaray'ın başında yer almıştı.

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