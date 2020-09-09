Eski futbolcu Selçuk Şahin, havluyla eşinin denizden çıkmasını beklerken kameralara yakalandı Son olarak Bursaspor forması giyen ve geçen sezon yeşil sahalara veda eden Selçuk Şahin, eşi Emel Şahin'le Çeşme'de objektiflere takıldı. Eşinin mayoyla görüntülenmesini istemeyen Eski futbolcu, denizden çıkan eşini havluyla bekledi.

Eski futbolcu Selçuk Şahin, eşi Emel Şahin'le Çeşme'de tatil yapıyor. Selçuk-Emel Şahin çifti, önceki gün The Of Beach Momo'da görüntülendi. Arkadaşlarıyla localarında zaman geçiren 39 yaşındaki futbolcu, ilerleyen saatlerde eşiyle denize girdi. TÜM ÖNLEMLERE RAĞMEN GÖRÜNTÜLENDİ Çiftin sudaki romantik ve eğlenceli anları ise objektife yansıdı. Ünlü futbolcu, görüntülendiğini fark edince eşini uyardı. Eşinin mayoyla görüntülenmesini istemeyen Şahin, sudan çıkarak localarından bir havlu aldı. Futbolcu, eşini havluya sardı. Emel Şahin, tüm önlemlere rağmen görüntülendi. (Milliyet)