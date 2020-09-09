Eski futbolcu Selçuk Şahin, havluyla eşinin denizden çıkmasını beklerken kameralara yakalandı
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Eski futbolcu Selçuk Şahin, havluyla eşinin denizden çıkmasını beklerken kameralara yakalandı

Son olarak Bursaspor forması giyen ve geçen sezon yeşil sahalara veda eden Selçuk Şahin, eşi Emel Şahin'le Çeşme'de objektiflere takıldı. Eşinin mayoyla görüntülenmesini istemeyen Eski futbolcu, denizden çıkan eşini havluyla bekledi.

09.09.2020 10:37 | Son Güncelleme: 09.09.2020 10:56

Eski futbolcu Selçuk Şahin, eşi Emel Şahin'le Çeşme'de tatil yapıyor. Selçuk-Emel Şahin çifti, önceki gün The Of Beach Momo'da görüntülendi.

Eski futbolcu Selçuk Şahin, havluyla eşinin denizden çıkmasını beklerken kameralara yakalandı

Arkadaşlarıyla localarında zaman geçiren 39 yaşındaki futbolcu, ilerleyen saatlerde eşiyle denize girdi.

Eski futbolcu Selçuk Şahin, havluyla eşinin denizden çıkmasını beklerken kameralara yakalandı

TÜM ÖNLEMLERE RAĞMEN GÖRÜNTÜLENDİ

Çiftin sudaki romantik ve eğlenceli anları ise objektife yansıdı. Ünlü futbolcu, görüntülendiğini fark edince eşini uyardı.

Eski futbolcu Selçuk Şahin, havluyla eşinin denizden çıkmasını beklerken kameralara yakalandı

Eşinin mayoyla görüntülenmesini istemeyen Şahin, sudan çıkarak localarından bir havlu aldı. Futbolcu, eşini havluya sardı. Emel Şahin, tüm önlemlere rağmen görüntülendi.

Eski futbolcu Selçuk Şahin, havluyla eşinin denizden çıkmasını beklerken kameralara yakalandı

(Milliyet)

Eski futbolcu Selçuk Şahin, havluyla eşinin denizden çıkmasını beklerken kameralara yakalandı
Haber Yorumları (1)
HALİS: ne kadar namuslu bir insan
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